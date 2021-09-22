友人傳來一條視頻，一名中年男子站在似是社區會堂的地方，跟一批疑似初到英國的新移民講話。隱約中聽到一把頗熟悉的聲音在說：「來到英國，大家要習慣一下，最近已經有9萬多人到埗，為數不少，還陸續有來。香港人是可以在英國組織一個內循環的經濟圈！」他表示：「我給大家三點個人意見。首先，大家要不介意工作的高低，甚麼也可以做，在西方世界沒有甚麼高尚低下之分，愈辛苦的愈好收入。剛剛家中熱水爐就花了千鎊修理費，修理員就是從非洲加納過來的，收入豐厚！」

他續說：「第二，一個陌生人來到英國會很快習慣的，來到英國後就要安身立命，做個英國人，最好忘掉以往，快快去登記做選民，還要集中力量去選出一個可以代表自己的政治人物。另外，雖然在英國生活，但若要子女有競爭力，那就要講廣東話，最好識寫中文。學好中文和英文，在全世界都有競爭能力，相信中國市場那麼龐大，要投資搵食就無問題，記住在屋企一定要講廣東話，那是無成本的……」在場人士聽後報以掌聲笑聲，原來講者是張堅庭導演。若果不搞清楚，大家還以為張導在搞棟篤笑。

張導的幽默感跟他平時扮演有精神病或戇居佬說的話甚為神似。這一回他又很貼題地勾畫出那班新移民的心情，既矛盾又徬徨。若張導說出中文的重要性，更強調下一代要回內地搵食的重要性，那麼為何這班香港人今天要走到那天寒地凍的英倫，找份不分貴賤的工來過活，何苦呢？

筆者和張導也算是相識。筆者1984年畢業後從英返港攻讀法律專業課程立心當律師，張導則剛從美國回流香港拍電影。當時有朋友介紹說張導想開拍一部關於律師的電影，希望筆者可講解法律知識和法庭的運作。事後，朋友解釋當天張導也有意思探討筆者是否合適當該戲的男主角。當然，筆者最後沒有當上了主角，但倘若當時筆者不覺意地當上了電影的主角，成為銀幕巨星，那麼筆者就不會當上律師，其後又不會走上政途，更不會當上立法會議員，在立法會內與那班反中亂港的政棍對壘，最終引出《港區國安法》，撥亂反正，把立法會內的港獨分子一掃而空！

筆者當不了電影主角，應該是命中注定。但那些人離鄉別井到一個衰敗地方生活，是始料不及，還是自作自受呢？他們是自己人生的主角，由他們自己把握吧！