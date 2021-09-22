法國遭澳洲放棄採購潛艇餘波未了，報道指法國取消總統馬克龍與瑞士聯邦主席帕姆蘭的會面，理由是不滿瑞士在採購美製而非法製戰機一事上的手法。此外，法國與英國防長原定本周在倫敦會面，探討合作更新艦射及空射導彈技術的會議亦已告吹。毫無疑問，法蘭西這次動真火了。

消息指法國不滿瑞士國防部在選定採購36架美國F35A隱形戰機後，仍與法國疾風戰機製造商達梭航空洽談。須知道，法國日前才失了澳洲400億美元潛艇大單，正值風高物燥之時，如今瑞士又是早已決定幫襯美方，但6月仍對法方就着訂單的查詢不置可否，到頭來將法國一腳踢走，拙劣手法與澳洲總理莫里森無異，法國就算借勢發作，亦屬人之常情。

然而，法國人若有點觀察力，棄婦似的遭遇絕對可以改寫，皆因瑞士向美國靠攏，以往中立國的形象變質，早已有迹可尋。瑞士外長卡西斯今年3月批評中國打壓異見人士及少數族裔，卻未有就瑞士國內有聲音要求限制中國投資步伐作出回應。這不難看出是有人聽信了美國吹奏的反華魔笛，對美國「黑命貴」避重就輕，卻無視新疆被指「種族滅絕」、人口卻愈「滅」愈多的事實，甘願淪為一條徐徐起舞的「音樂蛇」。人權與錢，巴結美國與賺取人民幣，貪食蛇悉數皆要，法國怎麼不及早發覺？

美國白宮表示，總統拜登日內將與馬克龍通電話。美國會否重施早前與中國領導人通電話的故技，通電話之後作出更多不利雙方關係的舉動？當澳洲、英國、美國組成同盟「AUKUS」，法國白忙一場，生意訂單接連被刪，法方不但應該煞停與涉事國家的所有會面，對於電騙黨或那些專門攔途截劫的紅毛鬼來電，亦應「ALL CUT」。