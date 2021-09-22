香港特區政府活像一個糊塗財主，雖然暫時不缺金錢，家道卻開始由盛轉衰，面對眼前境況，他或是懵然不知，或是莫之奈何，總之日子仍是一天天的混下去。最高興的，自然是他身邊的親眷、家僕以至客人，在這樣一個又富又笨的人身邊，便宜是不討白不討。

特區素來抱怨土地不足，偏生有大量珍貴土地資源長期被蠹蟲所佔，在肆意圖利。譬如政府聲稱支持高科技企業的發展，有些公司便以此作幌子，往往能以優惠價錢取得工業邨用地。可是，他們不是真的在搞創科事業，而是將部分樓面用高價分租出去，做起類似私人樓宇的劏房生意來。

因此，在工業邨內很多人根本不是在搞工業，而是在搞地產、搞租務事業，政府卻視而不見，平白讓這幫人在吸血。難怪有人說，香港其實沒人在做其他買賣，全是在做地產生意，此話雖不中亦不遠矣。

更讓人費解的，是原來政府這個笨財主，在大埔、元朗和將軍澳幾個工業邨內，合共有約10幅土地天天在「曬太陽」，同時更有不少工業邨的樓面沒人使用，長期被空置。外面不少創業者抱怨一室難求，就算能租到地方，價錢也高得讓人咋舌，然而，港府坐擁不少土地，卻在白白浪費。

閒置的工業地本應大有用途，政府就算不懂得甄別哪些企業是真心搞工業，而值得以優惠價批予他們使用，那便索性將土地公開依市價拍賣。據業內人士估計，賣出90萬平方呎的工業邨樓面面積，就可以為庫房進帳過百億元，對將來可能會出現的財政困境，大有助益。今日的特區政府，快將成為一個就連守財也不會的二世祖，若不盡早醒覺，長此下去，定然後果堪虞。