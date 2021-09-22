說美國係麻煩製造者一啲都冇錯，世界因美國的好勇鬥狠而變得更不確定。美國和英國為澳洲喺軍事實力方面升格，要令澳洲成為全球第7個擁有核動力潛艇嘅國家。澳洲總理話建造核潛艇係因應印太地區不斷變化嘅戰略環境，其實係澳洲努力追隨美國扮演反華急先鋒。

法國被澳、英、美出賣，從法國憤然召回駐美、駐澳大使以示抗議，並取消與英國國防大臣會面可知！中國外交部亦猛烈抨擊，指3國嘅核潛艇合作係嚴重破壞地區和平穩定和加劇軍備競賽，官媒更直斥澳洲係美國嘅走狗。

美國總統拜登嘅所作所為，被法國斥為「另一個特朗普」，拜登揚言要重新團結盟友，依家卻搞出個大頭佛！美國一向恃住係世上軍事最強國，一味為所欲為；呢，美國海軍日前公布，一艘戰略核潛艇就在佛羅里達州水域，成功接連試射兩枚無核彈頭嘅潛射彈道導彈，目的係評估及展示其戰備狀態，並證明有能力保護美國及其盟友云云。

事實上，美國唔理國內疫情嚴峻，呢個時候仲要試射潛射導彈，挑釁中俄朝嘅意味極濃！目前美國擁有現役核動力潛艇68艘，當中54艘為攻擊型核潛艇，其餘14艘戰略核潛艇則屬俄亥俄級彈道導彈核潛艇。然而，兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。之不過，美國一向愛「演嘢」，拜登仍然愛耀武揚威！

2019年特朗普對華新冷戰甚囂塵上，有逾百位美國學者聯同商界人士喺《華盛頓郵報》發表《中國不是敵人》嘅文章；而精研中國、日本史嘅美國學者傅高義生前亦多次強調，美國應承認中國對世界嘅貢獻，公平對待中國。可惜拜登只往後看，跳不出經驗思維，試問中美關係有乜可能會好起來！