現代版漢奸黎智英、陳方安生、李柱銘、何俊仁已被中央釘在歷史的恥辱柱上，可是特區政府及有關法律團體仍未跟進處理，令人詫異和失望！香港賽馬會本月初公開發出通告取消黎智英、李柱銘、何俊仁的會籍，帶頭做出表率，維護馬會清譽，社會鼓掌。可是，作為香港法律專業團體的香港大律師公會和香港律師會仍然未有任何跟進類似行動，仍然包庇既犯法又叛國的人繼續成為會員一分子，令人極其失望和遺憾！最離譜的是，特區政府繼續每月出糧給漢奸。

現代版漢奸「四人幫」中，若論漢奸的罪行是背叛中華民族、背叛國家、出賣國家，陳方安生的罪孽最重。無他，只因陳方安生是政府前最高級公務員，任職39年的政務官，橫跨兩個朝代，回歸之後出任特區政府首任政務司司長，一人之下，萬人之上，權傾朝野，盡悉政府的機密；以她幾十年來從政任官的資深經歷，當對一個官員最基本的效忠和忠誠毫無疑問，並且應以履行誓言作垂範在職或離任官員，可是盡得中央和特區政府及民間無以倫比的政治信任的她，卻偏偏「反轉豬肚就係屎」，叛國投敵，出賣靈魂和祖宗，做美、英代理人。

陳方安生2001年因未遂更上一層樓而辭任政務司司長，提早退休時已一次過收取2,000萬元及每月約6萬元長俸，可是她在離開政府後卻幹着出賣靈魂的賣國勾當，早年被「壹傳媒股民」揭發3次共收美國代理人黎智英秘密政治黑金350萬元，賣身投靠黎智英為首的反中亂港集團，成為黎宅現代版漢奸飯敍常客，厚顏無恥地充當美、英霸權走狗，反吠反咬育她、信她、用她的祖國和特區政府。倘依據回歸前後法例，早已獲叛逆罪名囚禁了，試問特區政府還應每月出糧養漢奸嗎？