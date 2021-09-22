香港和澳門近日分別完成選舉，反映「一國兩制」賦予的政治權利，亦體現「愛國者」治理港澳兩地的精神。就在兩場選舉之前，國務院頒發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（《橫琴方案》）和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（《前海方案》），提出發揚「一國兩制」應有的優勢，將港澳地區進一步融入粵港澳大灣區的規劃之中。

先說《橫琴方案》，中央政府將整個橫琴島撥劃為「粵澳深度合作區」，旨在改善澳門原有產業過於單一的問題。深合區以「一線」及「二線」進行規劃，前者是指橫琴與澳門之間的交界，但將澳門大學及橫琴口岸澳門管轄區的範圍授予特區管理，人流或貨流仍受到關口的限制；而後者是指橫琴及其他內地部分之間的邊界，人員出入暢通無阻，而貨流只受到電子圍網的簡單監管。

橫琴將促進澳門多元的產業，成為大灣區內國際科技的創新中心，重點研發及製造工業成品，包括集成電路、新材料、新能源、人工智能等，並會積極發展澳門自身的品牌，使用「澳門監造」、「澳門監製」或「澳門設計」的標誌。另外，當地亦會繼承澳門原有的優勢產業，大力發展休閒商務的旅遊服務，同時受惠資金自由的流通性，深合區將有條件開展人民幣國際結算的工作。

更重要的是，橫琴為吸引更多澳門居民前往就業或居住，將興建「澳門新街坊」的地產項目，以「澳人澳樓」的方式向澳門居民出售單位。至於賦稅上，澳門居民享有原本在澳的稅率，不出「二線」的貨品免徵內地稅款，而境外資金所投資的企業更可免繳利得稅。

至於《前海方案》，就是將前海合作區由原有14.92平方公里，擴展至120.56平方公里，新增寶安中心及機場周邊等地的一帶。區內計劃發展能與國際接軌的現代服務業，並通過宜居宜業的環境吸引港澳及全球人才。尤其對於金融及法律服務行業，前海均有政策銳意發展，為大灣區提供國際化的在岸服務。相較之下，驟覺《橫琴方案》中種種積極的措施，是較前海進取及接近民眾所需，值得香港及前海作為參考加以推進。

事實上，前海和橫琴是重大的國家政策，藉此將港澳地區更好地融入大灣區。想深一層，許多人過去對於「一國兩制」的認識，往往太着重於內地與港澳的分隔，認為「一國兩制」只是維持繁榮穩定的手段。至於現在，國家對港澳地區賦予新的期望，不單止要在特別行政區內維持有效管治，更要利用好「一國兩制」的優勢融入國家大局，並向國際社會推銷中國的方方面面。

正如近日已有人指出，「我們不是在討論是否融入大灣區，而是我們應該怎樣去做」。當然，我們行動要加倍迅速，否則機會過後必然後悔莫及。