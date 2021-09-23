世界視線：美墨邊境續惡化　依靠拜登更無望

美國前總統特朗普其中一項令人啼笑皆非的政策，莫過於興建美墨邊境圍牆以解決非法移民問題；現任總統拜登則打着大愛旗幟，與民主黨人直斥此舉等同歧視。但在處理邊境危機，拜登似乎不過是一貫政客般大放厥詞，一如在其他領域般，處理得不堪入目。

受邊境難民危機影響最嚴重的南部州份，尤以德州受害最深，在這個可稱為共和黨票倉的州份，與墨西哥接壤的城市就一直有大量無證移民等候入境，有人索性在橋底紮營而居，就在上周已被拍到數以萬計的非法移民逗留在入境關口附近，還有更多人於路途上即將抵達。現時美國新冠疫情仍然嚴峻，連國民的健康亦難保障之際，德州邊境的衞生情況令人憂慮。

拜登上任之初已深明邊境問題是政治危機，遂委派副總統賀錦麗專責處理，但賀錦麗不僅沒有把握此一機會，證明作為美國首位女性副總統的政治能力，反而放任非法移民問題日趨惡化，右派媒體每日追問賀錦麗何時會造訪人滿為患的邊境關口，賀錦麗則以此為國土安全部的職責為由，推卸拜登委以的重任，又理想化地期望與中美洲各國領袖會談，改善當地經濟問題，減少人民移美的誘因。

但從現況可見，非法移民當中以海地人為主，海地受總統遇刺及地震嚴重打擊，原本潦倒的國家更走向崩潰，促使當地人民離開島國追逐「美國夢」。結果，拜登終在本周初派飛機逐批逐批移民運返海地。若說特朗普的圍牆不近人情，拜登將擁抱美國夢的人踢回泥濘，又是一套甚麼人道主義精神呢？此事連同阿富汗撤軍都顯示出，拜登擅長的，不過是將前朝的爛攤子，在花言巧語的政治包裝下再蹂躪一遍。

拜登政府一邊廂聲稱會改善邊境問題，但又要擺出大愛包容姿態，同時推出惠及非法移民的政策，反而令移民數字超越前朝，做法自相矛盾。德州就懶理聯邦政府，自行派出州國民警衞軍前往關閉邊境關口，阻截非法移民進入，因為該州的親共和黨選民均深感移民危機之迫切，到頭來，無助的非法移民只淪為民主、共和兩黨政治角力的棋子。