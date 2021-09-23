正論：簡化程序一條龍　拆局重組增建屋

空穴來風，事必有因。最近，中央向本港發展商施壓，要求他們配合解決房屋問題的傳聞甚囂塵上，顯見房屋及土地供應不足，導致樓價高企，民生維艱，已驚動了北京。正如本報多次指出，香港房屋問題的癥結不是土地不足，而是港府有地不用，加上現行的審批程序冗長繁複，由生地變熟地往往耗時十年八載，在在加劇房屋問題惡化。要解開死結，除了港府必須利用現有的閒置土地廣建房屋外，最重要是設立專責部門簡化審批程序，即使做不到深圳「一條龍」審批，起碼也要做到「半條龍」節省時間。

東方為民喉舌，急民所急，早前獻上第10幅施政藍圖，力促港府倣效深圳一站式處理規劃建築審批程序。眾所周知，目前發展商若有意發展新項目，必須經過發展局轄下多個部門審批，包括規劃署、屋宇署和地政總署，手續繁複且有部分程序重疊，曠日持久，費時失事，即使擁有美好藍圖和覓到好地，也要「過五關斬六將」，冗長的審批過程將發展無限拖延。反觀深圳早已推出簡化審批程序，由一個專責部門提供規劃、發展、發牌等一條龍審批服務，加快發展進度，成績有目共睹。單是河套區，香港這邊仍是爛地一塊，同一河之隔那邊的高樓林立，不可同日而語。

深圳市政府早於2018年7月正式公布《深圳市政府投資建設項目施工許可管理規定》和《深圳市社會投資建設項目報建登記實施辦法》，提出精簡審批事項，政府投資項目方面減少31項、社會投資項目方面減少18項、明確審批事項清單、建立集中審批平台等改革措施。上述規定於去年7月1日起正式實施，社會和政府投資房屋建築項目，從進入網上審批系統到完成不動產登記審批，整個審批時限分別從45個工作日和97個工作日，大大縮短至30個和41個工作日。這就難怪深圳朝氣勃勃，發展一日千里，一躍而成高科技城市，早就不是回歸初期「香港後花園」的模樣。

很明顯，這樣的效率在香港是不可想像的。別說一個多月完成審批，要是香港能像深圳未改革前，最多97個工作日已完成審批，亦已「還得神落」，豈會落得今日發展龜行蝸步、不進則退、慢進也是退的局面？

東方藍圖有的放矢，絕對有針對性，而且得到業界人士和議。地產界人士認同港府的審批程序必須簡化，尤其是城規會必須改組，將提高住宅供應量放在壓倒性的優勢位置，直指過去政府審批農地改劃進展緩慢，叫價與市場脫節，如有措施配合，地產商有能力提升每年建屋量云云，所說和東方藍圖不謀而合。

事實證明，香港土地供應不足並非高官所說的「地從何來」，而是有地不用、有地不能即時發展，政府部門不是提升效率解決問題，而是官僚僵化、諸多設限，時間都耗費在繁文縟節上，令房屋問題不斷惡化。由此可見，城規會固然要改組，相關政策局更須拆局重組。正如本報早前提出，首要將運輸及房屋局分家，發展局則同房屋部門緊密配合，不能各行其是。更有針對性的一着是倣效深圳一站式處理的做法，設立專責部門一條龍審批發牌，即使一時間未能做到跟深圳一樣，也要做到「半條龍」。例如先批准發展商為地基動土，先做好打樁、平整土地等前期工作，再配合較後批出的圖則規劃等，待完成打樁便可無縫接軌，加快落成速度，增加供應量。

一言以蔽之，不謀全局者，不足以謀一域。香港許多問題，歸根究柢都是人的問題。君不見，歷屆政府都將房屋問題說成是重中之重，但房屋問題拖到今日依然無法可解，問題顯然不是出在無地可用，而是香港無人才可用。4位特首皆因循守舊，拒絕作為，既不敢觸動既得利益者的神經，更不敢大刀闊斧改革，結果落得民怨四起、中央不滿的窘局。總而言之，無能廢官必須撤換，換上有新思維、有大局觀的人才擔當大任，大膽改變遊戲規則，拆局重組，地盡其用。惟有這樣，才能安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。