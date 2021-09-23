神州縱橫：誠心禮佛本是福　假扮名媛陷三毒

不少年輕人都嚮往上流社會的生活，內地卻掀起一股假扮名媛的歪風，近日更吹襲佛門清淨地，一大群塗上艷麗濃妝、身披名牌上衣的「名媛」，湧到寺廟內抄經念佛、坐禪吃齋，說穿了又是為了拍照打卡、塑造形象，結果連內地官媒也忍不住刊文炮轟。「佛媛」誕生的背後，除了是現今年輕人虛榮心作祟，也離不開互聯網經濟中「流量等於金錢」的真理。

誠心禮佛本是好事。佛門追求眼、耳、鼻、舌、身、意「六根清淨」，擺脫「貪、嗔、癡」三毒，避免沉淪於塵世苦海。然而該群「禮佛的名媛」偏偏背道而馳，貪戀世間的五欲，追求名利，愛富厭貧，只懂得在形式上裝出虔誠的姿態，深信「拜得神多自有神保佑」，不鑽研佛法的高深，甚至不會簡單地反思己身，大概連坐禪時都想着如何才能拍出更動人的照片。「佛媛」一詞似乎是對佛門最大的諷刺。

說到底，無論是「拼團」買名牌包包，租用豪車、五星級酒店，抑或如今的佛媛，都不過是換湯不換藥，除了為滿足個人的虛榮心，更重要是塑造網紅人設，吸引點擊流量，順道一邊直播帶貨，一邊妄想有朝一日可嫁入豪門。

在佛媛的背後，隱約能看到資本推動的影子。大多數網紅的人設，絕非其個人取向，而是經過團隊悉心打造，迎合市場喜好。事實上，也不見得上流社會個個禮佛，強調出淤泥而不染的佛媛與偶像劇中的「白富美」根本同義。姑勿論佛媛是真拜金還是純粹戲子，她們始終只是一小撮人，更令人擔憂的，是造就這類型網紅出現的社會風氣和市場需求。

內地經濟飛速發展，隨着收入提升，打工仔開始追求更高的生活品味和質素。但貧富懸殊依然嚴重，奢侈品對於很多人而言仍是可望不可即。不過抱着「買不起但看得起」心態的網民比比皆是，網紅頻繁展示紙醉金迷的內容，一方面滿足了網民對上流社會的幻想，同時又喚醒了他們的獵奇心理。長此下去，社會風氣將漸漸腐化，有些觀眾的金錢觀會被扭曲，有些則對花大錢感覺麻木，其中對批判能力尚未成熟的年輕一代遺害尤深，甚至形成惡性循環，誘使更多網紅透過炫富來博取眼球。

武俠小說中，凡毒蛇出沒處，七步之內必有解藥。佛媛常在網貼中轉載經文，與年輕人喜愛轉載歌詞類似；只要網民參悟經文的意思，忘記照片影片的燈紅酒綠，定可破除執迷，得見真正的智慧。