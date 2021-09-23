功夫茶：推運動全靠把口　欠場地講多嘥氣

港隊喺剛過去嘅東京奧運、殘奧以至仍在陝西舉行嘅第14屆全運會，無不取得彪炳成績，尤其東京奧運港隊更係大放異彩，捷報頻傳。呢，因為特區政府購入轉播權供各電視台播放，觀眾能夠輕易睇到賽事直播，遇到港隊爭獎牌，大型商場也有直播，吸引無數市民為選手打氣，氣氛熾熱，場面感人！

之不過，令人感到老土可笑嘅係，每當香港運動員奪得佳績，港府高官就第一時間飛撲出來抽水，廢噏一堆冠冕堂皇嘅話，呢種場面「4年一熱」，吾人見慣見熟！高官一味手指指扮粉絲，高談闊論話要發展體育運動普及化、精英化和盛事化，殊不知，推廣體育靠抽水，卻連提供予運動員培訓嘅場地都唔足夠，咁就分分鐘抽到火水！

呢嗱！港府就係咁嘅貨色，要體育如何如何飛躍進步，卻一味口噏噏當秘笈！民政事務局委託顧問對本港運動設施供求情況作研究。報告結果顯示，按統計處2026年人口推算，地區室內標準多用途球場、足球場/欖球場及田徑運動場供應出現短缺，至於用作區域性暨比賽或培訓嘅多項運動設施仍有不足。

工欲善其事，必先利其器。就地區主要運動設施供應嚟睇，按5年後人口推算，本港仍然欠缺49個室內標準多用途球場、3個足球場/欖球場，同埋4個田徑運動場。至於提供區域性暨比賽或培訓嘅游泳池、戶外標準多用途場地及足球場/欖球場就各欠一個，室內標準多用途場地及戶外網球場仍差4個及3個。喂！阿哥，體育設施如此天殘地缺，而講到標準與準則，規格不一，根本難以同國際接軌。顧問建議政府設立檢視機制，以確保符合最新嘅國際標準，否則講乜鬼推動本地體育盛事？

嗱，根據民政事務局向立法會提交嘅文件，首期研究於2017年及2019年期間進行，集中研究社區運動設施；到2020年至2021年進行嘅第二期工作，則着眼於全港和區域性運動設施供應。於此可見政府做事之濕滯，難怪被嘲預留土地興建大型體育場都一味喺度「曬太陽」！香港要舉辦國際活動嘅設施方面，要待啟德體育園建成，先至有首個全港性主要運動設施。可惜啟德體育園區至今仍然爭議多多，地盤沙塵滾滾，能否如期2023年落成仍係未知數！從以上可見，政府推廣體育發展究竟有幾大誠意？功夫茶但記得位於將軍澳嘅香港單車館，耗資約10億元，啟用多年仍未解決漏水問題，你話羞唔羞家？

呢，下屆2025年全運會粵港澳承辦，高官一味廢噏會全力以赴，唔該打醒十二分精神，百尺竿頭立不難，一勤天下無難事！咪攞舊豆腐全力以赴至好吖！醒定啲啦！