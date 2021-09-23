有外媒報道，中央早前會見香港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，要求合作解決住宅短缺問題，不容許囤地、壟斷行為。消息傳出，地產股遭血洗，樓價恐冧三成。多年來，香港股市、樓市僅憑有人「出口術」就能遭到如此衝擊是罕見的，這原因只有和政治有關，才會這麼厲害。

這些年，全球經濟原因、內地經濟原因、香港經濟原因，皆未有對香港樓市發生如此重大衝擊，經濟衝擊皆作用不大且影響短暫，往往是樓價稍作調整就再攀升，而今時今日對香港樓市造成重大衝擊和影響的是中央對香港地產、住屋和土地政策的看法，中央要「改變遊戲規則」。誰都知道，遊戲規則變了，就會對持份者的利益分配重新洗牌，影響能不大焉？然而，香港樓市、房屋問題成了政治問題不是憑空而來的，是因它長期得不到解決，導致經濟、民生問題惡變演化而來的，由此構成了尖銳的社會矛盾，影響了社會穩定。

香港回歸後，承繼着97年前港英政府的「遺產」，房屋供應嚴重短缺，房價和租金不斷攀升，住房條件惡劣，市民長期看不到買樓置業的希望，「人無恒產即無恒心」，難以珍惜和維護社會穩定，民怨沸騰。

大家也都知道，房屋短缺是因為土地供應稀少，然而供應少並非土地少，香港實際上有大量土地或可開拓土地，只是供應出了問題，此因受制於三點：一是港英時代的高地價、高房價政策，政府稅收對此依賴很大，回歸後政務官治港還是延用這套政策；二是地產商坐大，香港經濟被樓市「控制」，窒礙了其他行業，制約了政府各項經濟和民生政策，矛盾叢生；三是反對派利用這些矛盾，攻擊政府施政，對政府和各界提出的一切解決方案「橫挑鼻子豎挑眼」，一概反對，激化矛盾，攬炒香港。

現在遊戲規則變了，將集中於一點，即房子是用來住的，不是用來炒的，也不是政府用來獲取主要稅收的。