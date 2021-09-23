不惜歌者苦，但傷知音稀。聯合國秘書長古特雷斯多次出聲示警，呼籲美國和中國修補「功能完全失調」的關係，避免陷入新冷戰。對此，美方的回應是，中美之間是競爭而不是衝突關係，甚至不能用「對抗」來形容中美關係。拜登更在聯合國大會上表明不是尋求新冷戰，也不是尋求將世界分割成不同僵硬板塊。

很明顯，老美根本是自欺欺人。近年來美國全方位遏制和圍堵中國，已到了無所不用其極的地步，到底是競爭還是對抗，世人自有判斷。尤其是美國動用國家力量並威逼盟友一起打壓華為等中國科企，簡直是下三濫行為，難道這也叫競爭？還有，美國拉攏英國和澳洲組成所謂三方安全夥伴關係，而且違背核不擴散承諾，協助澳洲建造核動力潛艇，加劇地區乃至全球緊張局勢，難道這不是對抗？

有一點拜登倒是沒有說錯，他指世界正處於「歷史轉折點」，未來10年將是決定性的。這種觀點和中國領導人強調的「世界正處於百年未有之大變局」，似乎不謀而合。既然是轉折點和大變局，就意味着世界必將進入多極化格局，美國再也不可能唯我獨尊。所以，美國最好不要繼續尋求對抗，更不要發動新冷戰，否則只能自食苦果，加速其霸權的衰落。

道理很簡單，中美實力此長彼消，時與勢都在中國一邊。今天沒有人能預料10年後的中國會發展到甚麼程度，正如10年前沒有人能預料中國會取得如此成就，中國發展速度總是超乎人們想像。面對中國迅速崛起，老美焦慮不安可以理解，千方百計遏制圍堵也不足為奇，但他們必須明白，中國崛起已是大勢所趨，任何國家任何勢力都阻止不了，與其死抱冷戰思維，不如面對現實，重新認識中國。