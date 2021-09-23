傳聞中央出手向本港發展商施壓，要求他們負起社會責任，建屋起樓賺錢之餘，不要賺到盡，應「讓利」給更多市民上車。顯而易見，香港樓價高處不勝寒衍生的貧富懸殊、基層難以向上流、小商戶無法捱貴租而被趕絕等問題，已成為本港社會的深層次矛盾，中央不得不出手整治。然而，房屋和土地問題難解，不獨獨是發展商的責任，更大責任是港府官員為官避事、因循苟且不作為。

歷屆特區政府，個個特首都說要解決房屋問題，但無一能夠成功。首任的董建華弄出「八萬五」導致天怒人怨，間接埋下其腳痛落台的禍根；曾蔭權爵士更不消說，終日與富豪為伍，從不關心基層，甚至停建居屋、減建公屋，造成私樓樓價瘋狂飆升，更導致往後公營樓宇落成量嚴重不足，基層生活苦上加苦。上任的梁振英則眼高手低，志大才疏，無法擺平反對派阻力，政策推出一項跪低一項。

到了現任的林鄭月娥，擺出「好打得」的姿態，到頭來還是跳不出「弱勢政府百事哀」的怪圈，不僅一手樓空置稅胎死腹中，係威係勢聲稱要收回發展商囤積的農地也是無疾而終。日前更明言發展商願意同政府合作，包括透過土地共享政策發展公營房屋，有一半過渡性房屋用地都是由發展商無償借出，言下之意是無意觸動發展商的奶酪。

香港之所以出現所謂的地產霸權，顯然和特區領導班子失職塞責不無關係。事實上，發展商財雄勢大，又有份選特首，利益關係千絲萬縷，高官官位要坐得穩，難免要向既得利益集團靠攏，政策一面倒傾斜，這才是問題的癥結所在。要徹底解決房屋問題，特區政府必須由一班不避事、不怕難的人去領導，大刀闊斧改革，只是香港有這樣的領導人才嗎？