美國股市看似會在9月創出新高，但如今在華爾街，恐懼感卻在瀰漫。9月一直是標普500指數在一年中表現最糟糕的月份，而美國在數萬億美元放水之下，股市的泡沫愈來愈大，歐洲大型投行紛紛預警股災將至。另一方面，亞洲股票市場近期也顯得顛簸，似有山雨欲來之兆！

從宏觀角度而言，中國目前在世界經濟體系排行第二，今年初我國GDP突破人民幣100萬億元，排名僅次於美國GDP（人民幣140萬億元）。但在中美股票市場的總市值方面，情況是未有充分地反映出實際差距，市值數字顯著滯後。

雖然中國股市是世界第二大股市，滬深兩市所有上市股票的市值已逾10萬億美元，而香港股市總市值達6.1萬億美元，然而，其規模看起來仍比美國股票市場總值小得多。以威爾遜5000指數衡量，美國股票市場總值逾45萬億美元。而中國的體量只是美國的40%還不到。按道理而言，這是不合比例的，沒理由我們股票總市值和美國有如此大的差距。換言之，兩個經濟體系下的重要指標，即股票市值是出現了頗大滯後空間需要補充。筆者相信，兩個主要股票市場市值的差距只會進一步縮小。如果沒有估錯，中國的股票市場市值最少有15%至20%的增長。

有預測稱中國將於2028年成為全球最大經濟體，亦會在全球儲備貨幣上佔話語權。多年來美國靠着美元霸權把持世界經濟中心地位，同時其債務規模正瘋狂增長，下個月正就是10月，若美國國會不放行鬆脫發債上限，美國政府便沒有現金運作！而美國唯一出路，可以用來周轉的就是靠目前手上的8,000多噸黃金。美國雖然欠到通身債，但她一噸都不肯放棄。

在資產市場快速變化下，順勢加大黃金儲備是國家和地區央行的正當選擇。中國也正在積極增加黃金儲備，未來黃金價格也可以列入人民幣甚至SDR計價方式裏，在貨幣數字化的制度下，更利於促成一個新的金本位的國際貨幣制度出現，而新的黃金年代也即將來臨！今天有不少人用幾萬元去買一塊比特幣，人民幣數字化和比特幣都採用區塊鏈技術，但數字人民幣是央行發行的數字化法定貨幣，是有國家支持，可靠和受信賴程度比起比特幣，根本是兩碼事！在面對世界不明朗的前景，股票市場的顛簸，要保命的就相信黃金，要保值的就相信人民幣。