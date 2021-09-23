著名哲學家尼采有句說話：「去見女人的時候，別忘了鞭子。」被不少人認為殘忍野蠻，想必美國人也不同意尼采，所以美國邊境巡邏隊有成員日前被拍到執勤時疑似手持長鞭，向包括男女老幼在內的非法移民作勢鞭打，有人因此受驚跌落河。美國對待難民的手法，凸顯其一直推銷的所謂尊重人權、普世價值，根本就是荒腔走板。

「墨西哥的悲哀之處，在於離神太遠，離美國太近。」美國在美墨邊境建圍欄、築圍牆，也阻擋不了大量難民。美國德薩斯州與墨西哥接壤的邊境城鎮德爾里奧，近日有大批非法移民試圖闖關，大部分是海地人，邊境巡邏隊雖已安排多班包機將偷渡者遣返海地，但仍有大批非法移民聚集，人數一度多達15,000人。美國學不到香港對假難民也能7年狂燒60億港元公帑、令其好食好住也都算了，部分巡邏隊成員竟向尋求庇護的非法移民作勢抽鞭，喝令「滾回墨西哥」，這樣對待向美國精神以腳來投票的人，山姆大叔慚不慚愧啊？

白宮發言人普薩基雖承認相關畫面產生可怕形象，理解大眾為此感到憤怒，但又謂目前無足夠資料作進一步回應。怎麼將德州說得好像關山萬里不可越的阿富汗似的？國土安全部部長馬約爾卡斯巡視德爾里奧，承諾了解事件後再決定是否處分，但他不認為巡邏隊有錯，指只是手執長繩確保馬匹受控。但片段所見，長繩幾近拖地，可見有人已將一道下台階隱然築起。

美國白人對待非我族類時如何自以為高人一等，荷里活關注種族歧視電影《顫‧役‧前》也拍過白人在馬背上向黑人揮棍抽打，現實中白人警對黑人弗洛伊德跪頸亦不陌生。驕橫跋扈的美國白人即使不搞單邊主義，搞的恐怕也會是單鞭、多鞭主義。