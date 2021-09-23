盛傳中央發話，警告香港各大地產商，他們囤積居奇、牟取暴利的日子已經到頭了，有人估計，樓價將要下挫最少兩成。上述的傳言大抵可信，但港樓會否因此而陷於跌市，實在難說。北、上、廣、深、港這五大城市，居民的財力和對樓市的承接力，俱深不見底。過去幾年，中央施盡渾身解數，也無法將內地大城市的樓價壓下去，如今阿爺說要移至香港發功，能否奏效，還得走着瞧。

要窺探中國人對房子的胃納能力，或許先由我一位內地親戚，一個淚中有笑的故事說起。對，那不是笑中有淚，我將這個四字詞倒過來寫是恰當的。話說一個月前，我跟住在廣州的表妹通電話，她說很想買一套房子，但每多看一回，樓價就多升一段，愈看愈是心焦。表妹說，父母已70多歲，捱了一輩子，老來也不能讓他倆安居，自己深感愧咎，說着說着，就在電話的另一端哭起來。

不過，讀者諸君卻不必太快同情我表妹，說出實情，可能你還會笑出來。她其實在廣州已擁有3套房子，其中一套，是一家五口連同父母一起住，如今希望讓父母有更多私人空間，故想在同一幢大廈多買一個單位，讓兩老搬過去，而彼此又能互相照應。我跟表妹說，你賣掉其餘兩套房子之中的一套，不就夠錢買新宅了嗎？她答：「不行的表哥，那兩套房所處的地點優越，近年升值很快，我捨不得賣呀。」哈哈！各位朋友，你聽到這話，是不是也跟我一樣，很想把電話甩掉呢？

表妹是小學教師，表妹夫是市公安局的中層人員，兩人都不是富二代出身，但對房子就能有這樣的購買力。何以中國各大城市的樓價老是壓不下去，透過這個小故事，或許就能明白一二了。