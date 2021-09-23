香港房屋供應不足、樓價高企係港人最大困擾，公屋輪候冊申請宗數接近26萬，平均上樓時間長達5.8年，基層望上樓望到眼出血；至於20多萬劏房戶，租金貴而環境惡劣，已成為特區政府管治無能、靠害市民嘅恥辱標記。政府一味把「民生無小事」掛喺嘴邊當歌唱，回歸逾24年，依然舊調重彈，市民聽到忟憎！

呢，依家唔單止市民為上樓無期而怨聲載道，仲驚動埋阿爺添！有消息指，中央要求本港地產商配合解決上述問題。空穴來風，未必無因，睇吓過去一周本港地產股被「血洗」就知，幾大地產股被拋售，港股一度暴瀉逾千點！

政府高層就表示，政府雖可透過公權力喺有需要時收回發展商土地，但現時發展商願意配合，又點名土地共享先導計劃亦獲發展商支持云云。本報「正論」：「中央出手解地荒 坐言起行勿再拖」，再次提醒政府切勿陽奉陰違，並指出東方獻藍圖，除咗為政府覓地外，日前獻上嘅船灣淡水湖發展藍圖，既有創意更有遠見，務實可行！

有論者稱，朝代愈往前走，積弊愈多，土地兼併嚴重，社會結構極化，政權無力實現利益平衡，喪失公共性，人民便起而造反，政權最終崩潰！下一個政權就開始「平均地權」，重塑政權嘅民本性和公共性。阿爺都經常強調，中國共產黨代表全體人民嘅利益，所謂「江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心」。

政者，正也。政治乃正道，目標係公正，所謂百姓，亦即每一個姓都不能忽視！嗱！政府如果做唔到公正，一直唔關心並解決基層市民嘅「房事」，咁「房事多憂愁，人生灰溜溜」，起來革命，亦歷史定律，此「水能載舟，亦能覆舟」也。