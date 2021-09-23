現代版漢奸黎智英、陳方安生、李柱銘、何俊仁等是港版的反中亂港「四人幫」，恰恰同當年中共中央一舉殲滅活捉的「王、張、江、姚」反黨「四人幫」，也是「三公一乸」，也是與國家和人民為敵，也是最終沒有好下場。歷史往往也是那麼相似，當年內地人民歡慶活捉「四人幫」，適值大閘蟹上市，都到市場買「三公一乸」齊烹慶祝。適逢當下也是陽澄湖大閘蟹豐收上市季節，「三公一乸」、一繩四綁、一舉滅奸，大快人心。一起落鑊一齊舉杯，中秋樂事也。

港版「四人幫」為甚麼讓港人恨透了呢？那些尚在審理中的具體罪行暫且不論，就舉「一乸」的背叛香港和賣國罪孽為例，已足以說明。

陳方安生曾貴為回歸前後的布政司及政務司司長，作為公務員之首，自應明瞭對政府效忠的重要性和必要性。在去年《港區國安法》頒布實施前，她自知罪孽深重，立即「跳船」，宣布結束「香港2020」，洗手江湖。可是提早「鬆人」並不能推卸所犯的罪責，更不能以為一退便可洗底。

早在2011年，「維基解密」已揭露她不時向美國駐港總領事通報港情；2013年成立「香港2020」配合顛覆；2014年與李柱銘赴美向佔中金主NED匯報佔中行動，尋求支援亂港；2018年訪美領獎時致詞惡毒攻擊北京；2019年立法會民主黨帶頭掀起反對修訂《逃犯條例》，她和李柱銘蓄意掩蓋其才是修例的始作俑者，騙盡港人；當年3月，她帶郭榮鏗和莫乃光赴美，見時任副總統彭斯，唱衰香港，尋求美國插手香港事務；隨後5月去德國抹黑修例；8月與李柱銘在香港美國會所與美國駐港領事館政治部主管會面。總括她20年賣國賣港的叛逆罪行，非「香港良心」，實「香港黑心」，漢奸也。