功夫茶：殘疾泊位淪私用　運署好心做壞事

有道彩頭易得，品味難求。香港地，有着數，鬼同你講品味！冇品嘅賤人就成街都係！港人至叻擔櫈仔，霸頭位。各位街坊，功夫茶一輪嘴咁勞氣，就係見到有啲人揸架靚車卻濫用權利，損殘疾人而利己，賤到令人不齒！

阿哥，凡我讀者，都知《東方》向來敢言，「不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話」，就係呢份赤誠精神，發揮第四權，贏得廣大讀者長期支持！呢，運輸署有見傷殘人士出行多困難，年初開放畀接載傷殘人士駕駛者亦可使用路旁殘疾人專用泊位後，本報隨即踢爆有人將呢啲專用泊位當作私家停車場，仲要泊足6日，剝奪真正使用者權利。

冇錯，人人都有膊，睇你敢唔敢博！之不過，敢博都逃唔過《東方》記者嘅法眼！嗱，本報記者連日直擊，深水埗福華街嘅專用泊位，停泊咗兩架貼有灰證嘅私家車，有男乘客喺白色電動車落車後，健步如飛直奔港鐵站，如此這般公然濫用路旁殘疾人專用泊位，當正中途轉車站，泊車費又一個仙都唔使畀，令真正需要嘅持證人士無法停泊，貪呢啲小便宜更罔顧公德，唔用一個「賤人」形容之，功夫茶諗唔到其他詞語可以概括咯！

是咁的：殘疾人士專用嘅路旁泊車位，以往只供持有「傷殘人士泊車許可證」、俗稱「藍證」嘅殘疾駕駛者使用。由今年1月29日開始，運輸署把有關泊位嘅使用資格擴展至持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」，俗稱「灰證」嘅健全人士，以方便佢哋接載殘疾人士出行。

據運輸署資料顯示，目前本港約有450個殘疾人士專用嘅路旁泊車位。截至今年3月中，該署共發出1,816張藍證及1,790張灰證。講真，450個殘疾人士泊車位分布各區，根本就唔夠用，依家發成1,790張「灰證」，用得其所，或許都真正幫到啲殘疾人士上落，之但係畀啲冇公德心嘅賤人濫用，令到殘疾人士專用泊位「買少見少」！有關注組織指出，專用泊位向來不足，畀人濫用後，由以往4人爭一位，變成8人爭一位，影響殘疾人士日常出行及覆診。運輸署可謂好心做壞事！

熱心人士批評運輸署事前冇諮詢殘疾團體，又冇評估會否出現濫用情況，亦冇提出有效監管方法，同時執法人員難以確定「灰證」駕駛人士使用相關泊位時，是否正在接載其證明書指定嘅殘疾人士，炮轟該署「冇腦」。可見呢單嘢已如掟石落屎坑，激起公憤！並驚動申訴專員尋日宣布展開主動調查，究竟如何收科，都真係要各方商討有效對策！之不過，功夫茶相信啲咁冇品嘅賤人經本報報道後，都應知所收斂啩！