世界視線：加國政局無變動　提前大選成浪費

加拿大聯邦大選日前落幕，總理杜魯多領導的自由黨順利延續執政地位，無奈仍未能奪取議會過半數議席，需籌組執政聯盟，到頭來，整體局勢與選前分別除了各黨均有數席的增減外，就沒有像樣的變化。杜魯多自以為國內應對新冠疫情可為其爭取更多選民支持，事實上卻未能打響如意算盤，更為國家帶來更多行政負擔與浪費，難免惹來國內外的側目。

杜魯多月前深信防疫政策得宜，遂一意孤行宣布提早大選，惟任期只過一半就匆促渴求換屆，叫國民難以適從。提早兩年進行大選的決定，亦是保守黨與新民主黨等對手批評的重點，直指目前疫情尚未結束，是次大選的必要及急切性成疑，可見整場大選不過為杜魯多政府自我感覺良好的政治演出，奢求打防疫牌博取議席，將政治置於首位。

若說自由黨能大大改變政治版圖，使包括防疫在內的施政有效推行，對國民而言是好事，但選後自由黨只能多取3席，共手握眾議院158席，距離過半數議席仍差十多席，最後或又如上屆一樣，尋求「造王者」新民主黨支持組成聯合政府。籌辦選舉花費動輒數以億元計，自認防疫工作出色的杜魯多，利用此筆公帑應能施行更有效保障國民健康的措施，例如在出入境加強病毒檢測、隔離安排，或者用在經濟紓困方案，解救受疫情打擊的人民及商戶，定能為杜魯多贏得更多民心。難怪有選民調侃，指大擲公帑的選舉，換來的只是票站中拿來填選票的即棄鉛筆。

主張打防疫牌的自由黨，的確讓加國疫情管控理想，疫苗接種率更領先大部分西方國家，但在選舉辯論中，杜魯多政府在其他領域的缺失亦被對手揭示出來，在選舉中維持第二大黨地位的保守黨就批評杜魯多在外交上的缺席，英美澳3國組成「AUKUS」同盟之際，同屬五眼聯盟的加拿大明顯被排除在外。杜魯多對美國前總統特朗普的不滿，使美加逐步走遠，但在拜登上台後，雖然表面迹象反映兩國關係好轉，但加拿大被排除在3國同盟外，使對手都不禁質疑，新一屆政府或可能使加國慢慢在國際舞台退場。