正論：拆局理順施政　重組勢在必行

「官僚僵化、大而無當」這八個大字，可說是現時各政策局的寫照，特別是運輸及房屋局，涉及房屋和交通兩大命脈，而且互不從屬，卻被生搬硬套在同一個政策局內，結果是貪字得個貧，兩者無法兼顧，亂象叢生。《東方》急民所急，早就倡議港府必須大刀闊斧拆局重組，昨日再有政黨提出同類建議，足證《東方》真知灼見一呼百應。

本報早就力促港府必須將運輸及房屋局分家，發展局則與分拆出來的房屋部門緊密配合，甚至撥入同一政策局內；並獻上第10幅施政藍圖，籲當局倣效深圳一站式處理規劃建築審批程序；同時倡議食物及衞生局分家，以免「食不安心、抗疫力不從心、老鼠滿街令人惡心」等亂象無止境上演。結果，繼地產界人士認同《東方》之議，贊成盡快改組城規會簡化審批程序後，昨日又有政黨提出拆局重組，包括將運房局分拆為「房屋及規劃地政局」與「運輸及工務局」，新增「文化體育及旅遊局」；而食物及衞生局則成立新部門，將部分環境衞生職能轉交民政事務局，以及增設副政務司司長分擔人口政策及青年事務等。拆局重組後，將由現時的3司13局變成4司14局。

百川匯海，殊途同歸。4司14局又好，還是外傳的5司15局也罷，目的都是理順施政，提升效率。香港經過黑暴蹂躪復有疫情來襲，好不容易總算平安過渡，而隨着《港區國安法》落實，政治亂局終於趨於平靜，現在正是處理社會深層次矛盾的最合適時機。事實上，香港許多問題都是源於房屋問題，在高地價政策下，港府施政一味向發展商傾斜，貧富懸殊愈演愈烈，造就了一小撮人暴富的同時，絕大多數人卻是受害。近日傳出中央出手向發展商施壓，要求他們配合解決房屋問題，要是港府繼續因循守舊，拒絕作為，無異於拖中央後腿，可見運房局拆局重組已是拖無可拖。

說來實在諷刺。早在2007年7月1日之前，房屋事務與發展局本是一體，統稱「房屋及規劃地政局」，但被曾蔭權爵士煎皮拆骨，將原本的「3司11局」改組為「3司12局」，其中「環境運輸及工務局」和「房屋及規劃地政局」，分拆為「環境局」及「交通及房屋局」，剩下的「工務事務」和「規劃、地政、屋宇、市區重建事務」則合組成「發展局」，以配合其減建公屋、停建居屋、全面向發展商傾斜的施政，終於埋下房屋政策一塌糊塗、運輸基建事故不斷的禍根。接任的梁振英眼高手低，拆局重組的大計被反對派拉布拖垮；現在的林鄭月娥則「曾規娥隨」胡混度日，要不是中央不滿之情溢於言表，輿論大加鞭撻，林鄭又豈會在近日終於承認拆局重組「不能迴避」？

正如本報多次指出，香港已浪擲了太多寶貴光陰，競爭力江河日下，已沒有多餘時間讓高官蹉跎。單是河套區，交給香港多年，至今仍是爛地一塊，深圳發展則一日千里，早就成為高科技城市。深圳由醜小鴨變天鵝，香港卻由會下金蛋的鵝淪為風乾臘鴨，正是「港人治港」失敗的明證。新一份《施政報告》即將發表，林鄭對拆局重組到底是不能迴避還是拖得就拖，全世界都在看着！