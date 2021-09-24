神州縱橫：寵物貓狗陷棺材　盲婚啞嫁誰人愛

常言道：「寧為太平犬，莫作亂離人。」現今中國正值太平盛世，經濟發展迅速，然而貓狗的待遇每況愈下，隔三差五便發生虐待動物事件，更有一年一度的「玉林狗肉節」。本周一，又有數十隻貓狗命喪上海市街頭，逾百個「寵物盲盒」遭人棄置路邊，盒內的小生命受盡日曬雨打、斷水斷糧的折磨後，黯然離世，不禁令人悲從中來。

諸多虐待動物事件中，寵物盲盒的性質最為惡劣。寵物盲盒緣於近年在內地掀起的盲盒熱潮，商家以低價、驚喜作招徠，挑起顧客「以小博大」的賭博心態，從中牟取暴利；顧客則更多的享受在過程中名為「未知」的快感，往往在結果揭曉後，商品已失去本身最大的價值，遭客人忽視甚至遺棄。

利欲熏心的商家把動物當玩物，塞進棺材般的盲盒中，衍生種種問題。先是現行郵政法規中，活體動物皆屬禁止寄遞物品，只能透過專業物流公司進行託運，郵遞寵物盲盒顯然違法；與此同時，這也意味着寵物盲盒在郵遞過程中缺乏相應的保護照顧，運抵後隨時變成冷冰冰的屍體。另一方面，不少顧客購買寵物盲盒只為追求快感，即使小動物僥倖捱得過長途運輸，也不見得可獲取主人的憐愛，隨時是另一宗悲劇的開端。

寵物也是家庭的一分子，選購寵物更多講求眼緣，但寵物盲盒猶如盲婚啞嫁，低廉的成本更是讓人不懂珍惜。再者，能忽視「未來家人」運輸過程的風險，置「家人」的安危於不顧，這種心態或已足夠證明該些買家根本不配飼養寵物，畢竟寵物盲盒的性質，基本等同虐待動物，只不過經過商業化包裝，外表有所美化。

無論是寵物盲盒熱潮，抑或屢屢曝光的虐殺動物事件，歸根究柢，均緣於施暴的成本過低。在內地，《反虐待動物法》多年來只聞樓梯響，《野生動物保護法》屬現存僅有動物保護法例，卻側重於稀有動物，貓狗等寵物則不在法例保護範圍內。現時要制止虐待動物的行為，依靠的只有宣傳教育、道德譴責以及群眾聲討。

在中國傳統文化中，儒家講求「仁愛」，釋家主張「眾生平等」，道家認為「萬物皆有靈」，對待動物縱不能戒殺，也不應多殺生，更遑論是虐殺、殘殺。建立新的法例監管，往往會受到既得利益者的反對和攻擊，但當局應迎難而上，建立《反虐待動物法》並落實到地，否則只會有更多冷血殘殺的惡徒滋生，更多生命在痛苦中消逝。