「外國代理人」本身是一個中性詞，但在當今世界強調主權獨立，抗拒外力干預內政，外國代理人便是帶有貶詞的意義。

外資企業亦是外國代理人，甚且是外國直接控制的利益。但因局限在經貿範疇，活動的範圍不介入當地政治，也由於各國爭相招商引資，寧願對外資企業、外國利益讓利，對外資企業的外國因素有所容忍、讓步。不過，近年來因經濟民族主義的思潮興起，也因各國已進行一定的本土工業化和投資發展，對外國資本、外國企業的依賴日減，更加強調本土企業、本土利益的發展空間。即使在經貿方面，對外國企業和外國利益開始有所管制、限制，其中尤以影響最大的金融市場監管最為嚴格。

相對於經貿金融，社會政治裏的外國因素更受猜忌，政府也無所顧忌，各國都開始從經貿金融以至社會政治抑制外國因素的擴展，且有將之抑制減少。這不是民粹主義，而是建基於本國的政治經濟文化的歷史經驗，與本國利益的發展大趨勢，不限於一、兩個國家。

近兩、三個世紀是歐美殖民世界的時代，大多數國家都經歷殖民或半殖民的政治經濟文化的剝削、損害，社會裏便深藏反殖民主義的感情與思想。各國自獨立以來，工業經濟發展之後，這種由殖民主義歷史現實產生出來的民族主義愈為強盛，也成為各國推動發展的主要動力。或許在國際經濟裏，還是受制於歐美強國，政治軍事上還處處受掣肘，暫時無力反抗，但一有機會，特別是當突破困局之後，民族自信、民族主義必然大為發展。這便是歷史必然之趨勢，不單止是是非因果循環。

政治衝擊最為直接，因而反殖民主義的第一步便是反抗歐美強國用各種手段、中介的干預壓抑當地的發展，其中涉及宗教的文化衝突尤強，理由是西方的殖民主義歷史上是以宗教侵略作為先驅，也着力毀滅當地的社會文化傳統。

外國代理人一詞的出現，反映發展中國家的反殖民主義的發展，也凸顯出在歐美霸權、殖民主義衰落之際，它們對發展中國家的蠻橫侵略。它們用盡各種手段、途徑，發展中國家不得不強硬地自保，來對抗歐美顏色革命的威脅。發展中國家要排除外國政治干預，保衞本身文化傳統，便必然要對殖民主義以來的種種歐美干預加以抑制、防範。第一步便是分清敵我。