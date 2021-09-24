「叛國禍港四人幫」中的陳方安生最是「好命」，不僅逍遙法外，而且還能每月從香江府衙領取長俸，此情此景被稱之為「特區政府出糧養漢奸」，是「一國兩制」的一大奇觀。

2001年，陳方安生提早退休一次過收取2,000萬元，此後還每月「食長俸」約6萬元，現經20年的「通脹調整」，特區政府每月出糧養漢奸已遠不止此數，如果陳方安生未能逃出法網被判刑，政府「長糧」就食不上也，要不怎麼說這位「民主阿婆」的命也太好了呢？然而，她的命好了，香港法治和《港區國安法》那就實施不好了，疏而有漏也。

從當年的地位和所作所為，陳方安生的漢奸和叛國言行是最易看穿的。陳方安生當過中華人民共和國香港特別行政區政府的政務司司長，這也是中國官員的身份，然而她在任時就「身在漢營心在英」，不少言行背離中央要求、背離「一國兩制」要求，與英夷舊主子特別是末代港督彭定康暗通款曲，她的所為被英媒吹捧為「香港良心」，實際上就是港英餘孽、洋奴漢奸的「良心」。

當中央發現了這些，對她批評警告後，陳方安生「劈炮唔撈」，以示對抗中央到底，氣燄囂張。很快，她就一頭扎進反中亂港陣營，和高喊「我就是要當漢奸、日日當漢奸」的李柱銘、黎智英之流打得火熱，且以她在香江府衙的地位，以她被英、美西方熱捧多年的地位，又成了反中亂港集團的頭面人物。在陳方安生身上，香港的大小老嫩洋奴漢奸看到了如何討得外國主子歡心、充當「外國代理人」的模樣和作用。

這時的陳方安生，「內」在香港組織發動、鼓吹宣揚反中亂港活動，「外」在西方各種場所「現身說法」提供反華炮彈，她還專門成立了有關組織，收取從美國那裏得到資金的黎智英的巨額「捐款」。現在，警方國安處應該要求她限期交出有關資料了！