有人將美國、英國和澳洲組成的所謂新安全夥伴關係稱為「新北約」，顯然是言過其實。3國抱團取暖，當然是為了抗衡中國，但不可不知，美國在南海和台海的軍事優勢正逐漸消失，英國更是早就淪為三流國家，在亞洲已沒有甚麼存在感，澳洲企圖狐假虎威，靠兩國壯膽，絕對是打錯算盤。美國是紙老虎，英國是死老虎，威從何來？如何壯膽？

就以建造核潛艇來說，澳洲本身既沒有核技術，也沒有核設施，更沒有建造潛艇的能力，一切都要依靠美英提供。於是問題就來了，建造8艘核潛艇到底需要多少錢？澳洲當局根本沒有答案，只表示將於未來12至18個月內進行評估。目前唯一可以肯定的是，其造價勢必遠遠超過常規動力潛艇，日後還要長期負擔昂貴的運行和維修費用，對經濟體量有限的澳洲來說，無異於作繭自縛。

澳洲與法國簽署建造12艘常規動力潛艇合約，2014年的估計費用是560億美元，到2020年已漲至800億美元，工期還不斷延後。而建造核潛艇的技術要求和成本費用更高，最後能不能成事，只有天曉得。即使能夠成事，估計最快也要2030年後才能建成，有西方媒體甚至認為2040年才能服役，到時世界已不知變成啥樣了。澳洲不惜工本拼湊8艘核潛艇，企圖用來抗衡未來的中國，還要到南海和台海攪局，是不是太天真？

人貴有自知之明，澳洲政府最大問題就是缺乏自知。它被美英綁上遏華戰車，充當爛頭蟀，猶自鳴得意，殊不知「精人出口，笨人出手」，爛頭蟀從來沒有好下場。正如澳洲前總理基廷所說，現政府對中國進行不必要的挑釁，導致對華關係進入死胡同。實際上，澳洲不僅對華關係進入死胡同，對法國以及歐盟關係也面臨破裂。