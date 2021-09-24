美媒報道，英政府警告涉及《港區國安法》的在英人士，避免前往與香港有引渡協議的國家。有關消息引述自英國金融家布勞德之口，他因為捲入12港人蛇相關案件，英國外交部遂發電郵給他，並在一場視像會議中讀出與香港有引渡協議的國家清單。布勞德強調《港區國安法》不只針對身處香港司法轄區的人士，境外人士亦受影響。

看完這段煞有介事的報道，實在感到好笑，皆因英國正正是與香港有引渡協議的國家之一，只是國安法通過後，英政府隨即進行政治操作，暫停同香港的引渡安排；然而，與香港有引渡協議豈止英國，還包括澳洲、加拿大等19個國家。一眾畏罪潛逃的國安通緝犯以為投奔西方就可印印腳隔岸觀火，殊不知正置身國安法的天羅地網。

別看西方國家擺出大仁大義狀，紛紛暫停與香港之間的引渡安排，其實誰都知道，國與國之間沒有永遠的敵人，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。特別是英國，名副其實的偽君子，若有朝一日因為撈到中國好處而出賣黑暴嘍囉，有甚麼稀奇？

至於英國的「大佬」美國，更是背叛與出賣的箇中老手。近日美軍狼狽從阿富汗撤軍，遺下由老美扶植的阿富汗政府要員和替美軍效力的平民百姓，拜登拍拍屁股揚言「不會讓美國子弟介入別國戰爭」一走了之，這些「遺孤」你死你事。更令人心寒的是，美軍為了報復ISIS-K在喀布爾恐襲炸死13名美國人，派出無人機狂轟濫炸，聲稱已炸死恐襲主謀，詎料炸錯目標，沒有炸死恐怖分子，倒是炸死了10名無辜百姓，當中包括曾替美國人工作的阿富汗人及7名小童，可見美國靠得住，豬乸會上樹。此所以，香港黑暴若以為英美好遮蔭，那是太傻太天真。