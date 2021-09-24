今天看見美國國力下降，經濟、軍事、外交都嚴重摔了好幾次。最新一輪就是為了抗衡中國，成立澳洲、英國和美國的軍事聯盟「AUKUS」，美國還要出售總值數百億美元的核潛艇給澳洲，導致澳洲違約，取消向法國訂購12艘非核動力潛艇的訂單，法國震怒並召回駐美、駐澳大使。

國與國雙邊關係和人與人之間維繫感情是大同小異，彼此除了利益，還有友誼和道義。一旦出賣朋友，傷及互信，彼此的關係就彌補不了。人有人運，國有國運，美國在1776年脫離英國統治，獨立至今已有245年。歷史所示，朝代更替興衰總有時，強如羅馬帝國也會有結束的一天，而美國也難幸免於此。

中國在歷史長廊走來，幾許風雨。新中國成立後，國勢漸入佳境，新千禧年代更屢創佳績，還成為世界第二大經濟體。以美國為首的西方陣營為了鞏固霸權地位，不擇手段企圖煽動分裂中國，但他們卻沒有注意到自己正處於內部分裂邊緣。

從美國歷史看她的前世今生，大概可以分為幾個階段。首先是美洲原住民的祖先，由西伯利亞跨過白令海峽來到北美洲，過着自由奔放的生活。其後在1492年，西班牙人入侵，建立了新西班牙國，佔領南北，可說一時無兩！之後，強如西班牙的無敵艦隊，在1588年被英國瓦解，海上霸權由英國取代。有名的「五月花號」於1620年載着清教徒着陸北美東岸，正式標誌着英國殖民時代的開啟。經過這幾個孕育階段和幾代新移民的開發後，新大陸的經濟和政治漸漸成熟，殖民終於在1776年成功爭取獨立，通過《獨立宣言》後正式進入美國年代。在此期間美國不斷成長，也曾面對過內戰、移民潮，是個大熔爐，整合來自世界各地的新移民。

今天美國的人口3億多，但存在的種族歧視和人權問題極為複雜，貧富懸殊情況嚴重，再加上連年戰爭，國庫空虛。在2020年美國總統選舉便發生了嚴重的政治分裂情況，連美軍總參謀長也向中國表示友好，以免因誤會而導致兩國軍事衝突。由此可見，當時美國的情況是非常嚴峻。

為甚麼要講美國的前世今生？美國一直想對中國和平演變，企圖讓我們出現內部分裂。目前看來，美國自己發生分裂的可能性還要高。美國建國245年，恰似中國歷史中的一個朝代，現在才經歷真正的輪流轉，分裂也不足為奇呀！