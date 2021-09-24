據報道，英國國防部向曾為英軍工作的阿富汗傳譯員發電郵，要求更新資料，卻錯誤轉發電郵，令其他收件人看到涉及逾250名傳譯員的姓名、照片等敏感資料，令仍身處阿國未能撤離的傳譯員安全備受威脅，國防部發言人為此向受影響人士致歉。西方文明國家處事手法有時真文明得過了分。

英國外交事務專家Tim Marshall在他的地緣政治學著作中形容，「（印度）認為美國彷彿是與英國說着不同口音，但財力比英國更雄厚的侵略者」。比起美國派出無人機錯誤炸死替美國援助組織工作的阿富汗平民與無辜小童，英國以不同的風格演繹着相同的荒謬。

梅菲定律雖云「凡事有可能出錯，便會出錯」，但電郵並非新鮮事物，傳譯員身份外洩更會隨時引來塔利班或伊斯蘭國「高度關注」，英國人莫非習染了美國的粗枝大葉，一如漢隆剃刀格言中的「能解釋為愚蠢，就不要解釋為惡意」？大概只有外交謀略向來被指為「利用優勢，巧妙制衡」的英國人最清楚。

雖然英國早前爆出英女王治喪安排外洩，以及載有英艦駛近克里米亞半島行動部署的國防部機密文件，在行動前一日已被遺漏在英國肯特郡一個巴士站等糗事，但基於邱吉爾說過「真相如此珍貴，所以應該永遠以謊言這個保鏢來保衞它」，故又令人不禁反思再三。

香港人移英尚且被外界形容是因其身懷巨款而已，那麼窮困的阿富汗人豈能不自嘆不如？值得留意的是，法國有輿論批評當澳洲、英國、美國商討組成「AUKUS」同盟，難以想像法國完全被蒙在鼓裏，除非承認法國情報部門出現重大缺失。近日好像辦事很不力的英國情報部門，在「AUKUS」一事上又是如何做到滴水不漏的呢？或者阿富汗人也很想知道。