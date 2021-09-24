西方文明發展至今，已變得千瘡百孔，他們非但不深自反省，還老是想將這套模式對外推銷，這便是連最基本的自知之明，似乎也欠奉。幸虧中國政府的領導層不笨，不但拒絕盲信西方模式，更能將歐美地區所犯的錯誤引為殷鑑，以免重蹈覆轍。

歐美文明所衍生的弊病蓋有多端，譬如濫發錢鈔，將來容易造成惡性通脹；大量舉債，天天在寅吃卯糧；任由財閥壟斷經濟，社會的貧富愈趨懸殊；奉行劣質民主，導致政黨惡鬥，人民當災；社會承平太久，不少人奢侈成風，耽於逸樂。

近年的中國政府自上而下，層層整治，多面拉弓，像是要重置整個社會系統，有人不明白中南海的葫蘆，究竟是在賣甚麼藥。實際上，阿爺是心清眼亮，以西方的經驗作警惕，針對各種弊端，逐一防患於未然。

美國帶頭濫發貨幣、瘋狂借債，而中國以往也曾大量印鈔，但近年開始自我約束。譬如新冠肺炎疫情來襲，使民生凋疲，幾乎整個西方世界都透過全民派錢的方式解決燃眉之急，但中國政府最懂節制，堅拒胡亂派錢，而是踏踏實實地去解決問題。中國固然亦有舉債，但多舉內債而少舉外債，所借主要不是外國人的錢，國家的財政便容易掌控。

外國的大企業、大富豪，吸吮了最豐厚的資源，使社會貧者愈貧，富者愈富。中國是共產主義國家，一方面排斥劣質民主，一方面不忘初心，矢志要建立一個共同富裕的國度。所以，北京的新政策是要約束大財團的惡性膨脹，促使企業家多為社會負上責任。此外，國家推動儉樸之風，更鼓勵年輕人要有昂揚之氣和正能量，在在這些，都是要將社會帶上一條正確的道路。