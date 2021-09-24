孔子說，政者，正也。政治乃正道，其存在應是為了增進廣大人民嘅利益。可惜，香港唔少年輕人，喺一啲邪說妖言嘅鼓吹迷惑下，誤信「違法達義」，從政不行正道，卻把青春浪擲喺勇武抗爭，令生命與烈火暴力同行，破壞社會，危害國家，結果贏得監獄長踎，再回頭才驚覺：枯木逢春猶再發，人無兩度再少年！

尋日本報「政情」寫「黃之鋒監獄長踎，學懂適應」，使老朽感慨萬千。呢位前香港眾志秘書長日前喺社交平台貼文，話坐過幾次監，過去9個月都喺獄中度過，不過佢最近先悟出要適應嘅道理喎。黃之鋒喺獄中寫咗封信，佢話喺低潮時有各式各樣嘅念頭或者情緒萌生都係正常嘅，唔需要逞強話無畏無懼，急於打倒昨日嘅自己，又或者否定過去，都可以學習吓同恐懼共存；之不過佢又強調，最重要係「要適應但唔好慣」。失自由冇得亂來，點會慣！

黃之鋒下個月先滿25歲，但就已經兩度繫獄且案底纍纍。目前佢已經服畢部分刑期，不過佢因去年35+初選案，涉觸犯《港區國安法》嘅案件，尋日先至開始提訊，呢場官司睇怕有排打，佢自己都曾經委託律師向朋友說，「可能再見時，我哋已經三十幾歲」！

黃之鋒如果真係三十幾歲可以出冊，「三十而立」，老朽衷心恭喜佢，幾時先到「60歲中年」吖！回想佢被美媒吹捧成亞洲版《時代》雜誌封面人物時，標題為「抗爭的臉孔」，當時係2014年，佢仍係一個十多歲少年郎，「英雄感」應爆燈，老朽相信這間接令佢走向勇武抗爭不歸路！

前荃灣區議員岑敖暉曾經懷疑自己是否「做咗Condom」，畀民主派同路人用完即棄。如今黃之鋒未知有否此慧根：畀美國佬用完即棄？