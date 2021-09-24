作為特區政府政治問責官員的特首、司長、局長、副局長、政治助理，以及常任秘書長級署長級官員，包括政務主任級等，是管治金字塔的頂層，任內必然涉及或接觸政府行政決策的內情和機密，自必定要履行效忠的誓言，即使退休或離任，也必須保持忠誠和保密，這是自然公義和基本的政治倫理要求，除非走上自絕於國家和人民的賣國賣港邪路。

前政務司司長陳方安生與黎智英、李柱銘、何俊仁等亂港「四人幫」，在前年被中共中央政法委公開點名是現代版漢奸，完全是自取其咎、自取其辱，值得所有現任或者離任及退休的高級公務員引以為戒，陳方安生的可恥下場，就是背上千載罵名的漢奸稱號。

被反中亂港陣營和境內外傳媒吹捧為「香港鐵娘子」和「香港良心」的陳方安生，在2019年反政府動亂中帶頭赤膊上陣，煽動群眾和公務員上街反政府，惡行昭彰。當年6月9日，竟然與李柱銘、何俊仁在遊行隊頭拉橫額帶頭反政府，在公務員的反修例集會上煽動公務員要鼓起「良知勇氣」站出來；接受外國傳媒訪問時聲言香港的「抗爭行動」沒有停下來的理由，煽惑反對行動說「示威者是『別無選擇』，大家要繼續抗爭」，其叛逆鐵證不是很清楚嗎？

過去離任的政府高官，如前保安局局長葉劉淑儀等，無論順景逆景，都不會背叛祖國，出賣國家和人民的利益做叛徒漢奸。手袋黨也好，AO黨也罷，不要邊吃奶邊罵娘。百多名舊電池和前高官公然支持黑暴聯署要求如期區選，前公務員事務局局長王永平竟在傳媒上搬弄是非，抹黑政府，甚至有人煽惑公務員上街及參與反政府行動。人民的眼睛是雪亮的，好自為之吧！任何官員、議員走上賣國禍港的道路，都沒有好下場。