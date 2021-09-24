新一屆選舉委員會界別分組選舉，在剛過去的周日完成投票，整體投票率接近九成，其中筆者代表的建築、測量、都市規劃及園境界分組選舉，投票率更高達百分之一百。選舉日的投票過程亦相當順暢，未有再出現前年區議會選舉的威嚇與暴力問題，反映社會各界對新選舉制度的支持，為全面落實「愛國者治港」原則，推動特區的良政善治，奠定了堅實、良好的基礎。

然而，相對於選舉制度的優化完善，點票工作卻異常差劣。在只得幾個票站、幾千張選票下，單是運送票箱已花上3至6個小時，而到真正點票居然又要再花6至10個小時。首個界別分組的點票結果，要等到投票結束逾9個小時後才能公布，最後一個界別更是完成投票超過13個小時後才得知結果，連累大量候選人、助選團及相關工作人員不眠不休，通宵苦等。

須知今次選舉是在下午6時正便截止投票，但公布結果時間卻跟以往在晚上10時半才截票、全港有數百個票站、過千名候選人及數百萬張選票的選舉相距不遠，實在是匪夷所思，令人難以接受。

選舉管理委員會主席馮驊解釋，今次點票延誤的原因眾多，表面理由包括有人簽漏名、填錯表，還有電子點票機出現「卡紙」問題等等，但深層次原因是部分職員處事欠缺靈活及彈性，發現問題後又未有立即尋求協助。最令人啼笑皆非的是，今次選舉首次引入電子派票系統，原意是想加快流程，減少出錯，但結果卻因為職員要用人手核對電子派票數據，反而令整個流程減慢。

處事官僚僵化、不會靈活變通、不懂得善用新科技、遇上問題不會主動積極解決，只着重程序指引而不重視成效速度、出事後又無人需要負責，正正是許多市民對香港公務員的印象。人大「311」決定除了強調「愛國者治港」，亦要求切實提高特區的管治效能，如果整個公務員系統、整個特區政府都維持這種官僚作風，那不論有多麼完善的選舉制度和高效高質的議會，其效用都會大打折扣。

特首及選舉事務處已就今次事件致歉，希望當局能認真檢討，從速改善，確保同類事故不會在12月舉行的立法會選舉再次發生。除了精簡流程、釐清權責、加強培訓、制訂成效和時間目標等，亦要檢視是否如傳聞所指，有個別人員故意「歎慢板」以求影響選舉。長遠而言，當局應檢視現時在不同部門、不同職系「臨時拉伕」招募票站職員的做法，研究在不影響選舉保安及公平公正的前提下，引入更新穎及全面的電子點票以至電子投票系統。

政府同時要促使各部門、各職系及各職級的公務員，今後處事都會更加高效和靈活，訂立明確的時間表和指標，以及更多運用創新科技。這樣香港的發展和建設始能加快，經濟民生才能顯著改善。