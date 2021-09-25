世界視線：內憂外患浪接浪　河野太郎趕科場

日本國內新冠疫情遲遲未能受控，經濟停滯民生困頓下，上任才一年的首相菅義偉被迫急流勇退。雖然日本目前面對的國內外危機猶如滔天巨浪，卻也不乏漏夜趕科場之士。在即將舉行的執政自民黨總裁選舉中，出身政治世家的前外相、防相、現任行政改革擔當大臣河野太郎，以黨內逾四成八的支持率，大有脫穎而出之勢。自安倍時代以來，河野就毫不掩飾他的拜相雄心，但船到橋頭這一刻，迎接他的卻恐怕是一場接一場的政治風暴。

日本國內被新冠疫情「鎖國」，菅義偉堅持在疫情未解決的情況下，於今夏舉行東京奧運，既激起了國內民眾的強烈不滿，同時令日本商界藉奧運提振經濟的願望，被一盆冷水淋熄。東京奧運人財兩空，成為菅義偉下台的導火線。受疫情打擊，該國去年的經濟損失高達11萬億日圓（約7,800億港元）。河野太郎若此時接過相位，能否執拾疫情與經濟民生的爛攤子，實在是未知之數。

在國外，就在自民黨黨魁選舉進入最後倒數的關鍵時刻，美國突然宣布與英國、澳洲建立三邊安全協議AUKUS。這無疑對自民黨是一記當頭棒喝：為制衡中國崛起，自安倍晉三出任首相以來，日本歷屆政府在經濟上提出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）等構想，在政治軍事上推動亞洲小北約Quad、謀求加入五眼聯盟等，卻一再被美國冷待。例如，美國前共和黨總統特朗普甫上任就撕碎了安倍苦心經營的TPP。輪到民主黨總統拜登上台，不要說讓日本加入五眼，就連新成立的AUKUS也沒有把日本考慮在內。

受此影響，自民黨內部勢必就日本未來的外交走向引發激烈辯論，而黨內部分派系亦開始關注河野太郎上台後，會否改為執行對中國較溫和的路線。事實上，河野太郎的父親河野洋平，就曾在90年代初任宮澤喜一內閣官房長官時，發表著名的「河野談話」，被視為自民黨內少數的「親華派」。不過，河野太郎一直在對華問題上與父親保持距離，甚至時不時對華發表態度強硬的措詞，相信北京並不會對他抱以過高期望。