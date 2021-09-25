神州縱橫：借刀禁言刑未知　法治從缺勞民智

古代春秋之前，治國者相信「刑不可知，則威不可測」，遂刻意疏於立法，依靠輿論道德約束人民。百姓只能小心翼翼，生怕一旦觸碰紅線，便落得滿門抄家。直至鄭國子產變法，鑄刑書於鼎，才使中國百姓首次得到成文法令，有法可依。不過隨互聯網急速發展，內地網民言論漫無邊界，惟相應管理法律一直從缺，官方部門只單靠下放權力，要求各社交平台營運商自行禁言個別帳戶。監控言論非全然壞事，但如此假手於人，恰見內地法治精神倒退。

內地連年祭出「清朗行動」，整治網上不良訊息，意在遏制互聯網亂象，淨化網絡空間。不過，所謂不良訊息卻只有大方向，無明文規定。諸如「涉及未成年人的不良網絡社交行為」、「挑動對立、網絡暴力」等說法，甚麼才會觸及紅線可謂言人人殊。另一方面，由於尚未立法，行政和執法部門無法直接出手檢控肇事者，就只能假手於社交平台管理，讓平台自行封禁相關帳號。

於是，言論管控的責任，便從行政和執法部門轉嫁至社交平台。缺乏明文參照下，網民終日只能或猜度、或不斷試探言論底線，由此便創作出大量轉彎抹角、陰陽怪氣的發言方式。例如在文章中以其他國家借代中國、以拼音縮寫或諧音取代敏感字詞、以說反話諷刺的方式表達立場等。由於平台與網民雙方都未知發言尺度何在，令言論底線一直浮動，更激化網民不斷創造新的轉彎抹角方式，平台聘請的專員亦只能依樣閱讀理解，跟進封禁。如此一來一回，實為勞民、傷智、傷財。

既然相關部門有意管控網絡輿論，那作為手握權力的機構，就不應假借下放權力之名，行轉移責任之實，讓社交平台替代行政及執法部門工作。且由於當局下放權力不足，導致社交平台所能祭出最大的懲罰，就只是將不當用戶禁言、或者封鎖。要創建一個新帳戶何其簡單，心懷不軌的網民便屢屢以身試法，一旦出事被封禁就來個浴火重生，便能再次肆無忌憚發言，令網絡更加烏煙瘴氣。

互聯網近年成為人民表達意見的新平台，亦是平民百姓參與政府部門決策、監督政府部門的重要手段之一。從問題地方官經網絡披露後得到整治，再到冤假錯案引起關注後的平反昭雪，均對現今內地百姓生活帶來深遠影響。如何平衡互聯網帶來的利與弊，相關部門經過多年的「清朗行動」理應胸有成竹，劃下紅線，不應模糊下去了。