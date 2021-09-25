產評：內地經濟打乞嗤　且看美霸怎堅持

下半年內地監管風暴愈演愈烈，近日全國最大內房企業現債務危機，牽一髮動全身。更甚的是，為了落實環保目標，部分地區的高耗能產業要停產。如是者，一幅經濟正自行全面降速的景象清晰可見，目的是要「大換骨」，全面提升競爭力。可時值全球疫情未完，內地經濟減速無疑會令世界復甦頓失「火車頭」，一同陷入患難，所謂「無財萬事哀」，全球經貿戰將更複雜難解。美國若堅持脫鈎，中國必奉陪到底，就看誰的代價更大，誰能笑到最後！

年中滴滴出行赴美上市弄出連番風波，初時市場以為只是整頓中概股赴海外上市的秩序，防範數據外流而已，詎料緊接網約車、網遊、網絡貸款後，還有房地產、補教、醫美、虛擬貨幣等行業當災，近月監管風暴更吹至港澳，地產及博彩業無一幸免，反映整頓非境內獨有。除了自2015年A股大冧市後早已整治的金融業外，凡涉及經濟重要環節的行業，基本上都逃不過監管雷達。

這些行動的底因，乃在中美潛在冷戰下，國家安全正面臨前所未有的威脅，故必須正視過去數十年不惜代價換來高速增長而種下的市場亂象。政府層面大力打貪反腐，接着劍指產業與企業坐大，必須下「刮骨療傷」的決心，實施最嚴格、最全面的糾正措施，完善市場法規，確保經濟可持續發展。為保短期經濟增長而畏懼改革，只會裹足不前，無力還擊美國的挑戰。

當然，內地經濟雖減速，但不會「硬着陸」，皆因在「共同富裕」戰略下，巨企反壟斷，變相就是重新分配社會財富，促使壟斷企業向中小企讓利，配合財政與貨幣政策向中小企傾斜，將盤活經濟，起補底之效。

全球經濟復甦步履未穩，也時值全球央行開始推動貨幣政策正常化，此刻內地經濟增速放慢，勢必影響全球供需，風險外溢或令全球央行在掌握貨幣政策轉向上難度大增，一旦未能拿捏好通脹與經濟增長的關係，隨時會墮入滯脹深淵，難以自拔。這亦叫各國認識到，內地經濟對世界發展的重要性，在中美爭霸下懂得選邊。

如今內地主動處理債彈，雖然難免蒸發部分人的財富，打擊投資與消費意欲，影響企業盈利，但只要順利過渡此關，經濟前景將無堅不摧，這是支持全球經濟可持續發展的最大保證，也成為內地爭取國際話語權的最大籌碼。反觀美國仍處泡沫經濟階段，疫情又再次差絕全球，當心印銀紙伎倆一旦爆煲，自此一沉不起。