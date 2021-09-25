正論：土地問題成風眼　何不發展淡水湖

自傳出中央向本港地產商施壓後，可謂一石激起千重浪。昨日地產建設商會舉行例會，會後打破慣例非由主席代表發言，而是由數大地產商高層一同列陣，重申未有聽聞中央會見個別會員，也沒有感到壓力，強調在良政善治的新環境下，商會及會員繼續全力支持港府增加土地房屋供應和改善經濟民生。顯而易見，土地問題已成全城風眼，地產商更是置身風口浪尖。既然地產商願意配合，港府更應加快拓土建屋的審批程序並做到地盡其用，《東方》倡議的「船灣淡水湖發展藍圖」務實可行，絕對可解燃眉之急。

中央關注本港房屋問題並非始自今日，過去已多番警告港府，若房屋問題處理得不好便會演變成政治問題，結果不幸而言中。時至今日，樓價高不可攀，無殼蝸牛望樓興嘆，偏偏港府拓土建屋龜行蝸步，不是搬出十畫未有一撇的「明日大嶼」畫餅充飢，就是索性推出租管，變相將劏房合法化，與京官督促港府盡快取締劏房背道而馳。與此同時，港府堅持高地價政策「五十年不變」，並將之視為庫房最主要收入來源，既然麵粉價貴，麵包自然更貴，令房屋問題陷入惡性循環，地產商亦被視為「霸權」的代表。

從是次地產商會的反應可見，對於貼在他們身上的霸權標籤顯然無福消受，強調業界「一直關注香港的土地房屋供應及經濟民生問題，多年來與特區政府及社會各界共商對策」，有個別地產商更直言即使要他們把農地全數捐出，都只佔土地供應極小部分，無助解決問題，認為應開山填海。

誠然，一個巴掌拍不響，將所有房屋問題歸咎於地產商的確有欠公允，皆因制訂遊戲規則的是港府，施政一面倒向地產商傾斜也是港府，尤其是曾蔭權年代，停建居屋，減建公屋，終日與富豪為伍，導致公營房屋供應嚴重失衡，高地價、高樓價、高租金「三高」加劇，埋下貧富懸殊愈演愈烈、上樓難於上青天的禍根。土地房屋問題拖延至今尾大不掉，必須要有新思維大刀闊斧解決，港府與其接受發展商捐出農地興建過渡屋小修小補，倒不如將眼光放遠，打破框框條條，大膽開發極具潛力的新土地，包括功能性填海。

《東方》為民喉舌，急民所急，先後獻上多幅拓土建屋藍圖，最新提出的「船灣淡水湖發展藍圖」絕對有的放矢，只要港府實行拿來主義，不僅可以大庇天下寒士俱歡顏，更可推動旅遊和環保，為香港全面增值。

方案一是將三成面積填平，涉及約360公頃土地。面山位置用作興建公營房屋，向海地方興建私樓，其餘地方則建設水上活動中心，發展休閒旅遊，並善用自然環境，騰出空間闢作淡水魚養殖場，岸邊可建家禽養殖場；此外，可把淡水湖西面、即三門仔新村至汀角村對出的船灣海填平，即可增加117公頃土地，當局可興建大壩接駁船灣和馬屎洲，更可發展單軌列車接駁大埔，發展高增值的環保旅遊，屆時大埔區將有翻天覆地的變化，成為整個新界的中心點。

方案二是將整個湖全部填平，可釋出1,200多公頃土地。港府勞民傷財填海造島的「明日大嶼」亦僅可提供1,700公頃土地，而且沒有十多廿年不可能成事，萬億庫房儲備隨時被淘空；反觀發展船灣淡水湖的成本相對低得多，時間亦短得多，但釋出土地相差不遠，何況地點方便，配套齊全，就業不成問題，肯定不會淪為「悲情城市」翻版。必須指出，林鄭早年成立的土地供應專責小組曾研究填平船灣淡水湖，足證這個選項絕非空中樓閣。

有麝自然香。東方藍圖得到工程師和議員熱烈和議，認同填平淡水湖解決土地房屋問題，比大費周章從無到有的「明日大嶼」更快捷可行，更可在湖底打樁加上石屎柱興建架空平台建屋，既美觀又有特色。最重要是，船灣淡水湖雖然是本港第二大水塘，但隨着東江水穩佔本港八成供水量，而香港每年雨水收集量平均只有2.46億立方米，在全港5.86億立方米總儲水量的水塘中，即使剔除船灣的2.3億立方米，仍有足夠容量去收集雨水。何況港大研究同樣指出，剔除船灣後，仍可保留原有輸水管道輸水去其他水塘，接收東江水的運作不受影響。凡此種種，無不印證東方藍圖務實可行，真正有利香港長遠發展。

只要精神不滑坡，辦法總比困難多。經過暴疫夾擊，香港正處於百廢待興的轉折口，港府必須破舊立新，以新思維、新視野迎難而上，繼續抱殘守缺，食古不化，特區競爭力跌跌不休不用說，樓困激化令民憤激化才是最不堪設想。總而言之，中央有施壓又好，無施壓也罷，地產商既已表態願意配合，拓土建屋便刻不容緩。港府要做的是拆局重組，簡化土地審批程序，為公私營合作做好準備，讓市民安居樂業，達致三贏。