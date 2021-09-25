功夫茶：區會宣誓第二場　又見政客醜態多

貪勝不知輸，全部變成豬。今個月10號港島區率先完成區議員宣誓，24人中有7人逃不過被DQ命運，其中蔡志強因缺席宣誓即日已被DQ，是以尋日政府刊憲，宣布港島區有8席懸空。其實喺宣誓儀式舉行前，已有傳舉凡牽涉「35 +」非法初選案或曾借出議員辦事處作票站、曾以政黨名義簽署抗爭聲明、曾參與黑暴被判囚，統統眾望所歸，冇得留低，勿謂言之不預也。

嗱，第二場區議員宣誓儀式照辦煮碗尋日早上喺北角社區會堂舉行，涉及九龍區5個區議會共56名現任區議員，當中29人屬攬炒派，只有深水埗區議員李文浩冇出席宣誓，其餘55人均有蒲頭。各位，29個攬炒派政客之中，究竟有幾多人會被DQ呢？當中李文浩已發聲明，廢噏一輪「鑑於局勢不可預測」而拒絕宣誓，扮晒蟹為自己臉上貼金，其實條友身有屎，去年曾同前區議員劉家衡喺辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」告示而惹起軒然大波，自己知自己事，與其被DQ不如自我DQ啫！

喂，港島區都有7人不符資格被叮走，九龍區照計冇奶油少過7人啩？好似同涉非法初選案、被控違反國安法獲准保釋嘅劉偉聰，以及未被起訴嘅「老鴿」涂謹申，扮晒莊嚴咁宣誓，若然咁都過到骨，真係大話都變成真！正如口痕友謂，呢班友仔反中亂港反到出汁，偏偏厚住面皮宣誓擁護《基本法》及效忠特區，如果唔係精神分裂，就係為五斗米折腰，最後只會自取其辱！是否如此，大家拭目以待啦！

呢嗱，政府晚上隨即發出聲明，表示對10名區議員所作宣誓嘅有效性存疑，當然唔少得涂謹申同劉偉聰。一睇名單，全部都係黑暴政客，靠黑暴上位，部分本身更係暴徒。睇怕唔使聽琵琶獨奏《十面埋伏》，呢10人都feel到兵凶戰危啦啩！

講真，有識之士都睇到區議會已經淪為政治鬥獸場，正經事唔做，終日黨同伐異，吵吵鬧鬧。之前傳出政府會向被DQ區議員追討過百萬元薪津，嚇到260人急急腳自行了斷，剩番211人自吹「留低比離開更有勇氣」，但在國安法及公職人員宣誓規定之下，料最終起碼有21人被DQ。分析指建制派將重奪6區主導權，之不過仍有多區因議員人數太少、正副主席懸空而無法運作，陷於停擺。

阿哥，依家區議會天殘地缺，即使又搞宣誓效忠，又搞改革選舉制度，其實醫番都係嘥藥費。倒不如參考當年取消市政局及區域市政局做法，殺之可也！慳番大筆公帑之餘，納稅人又樂得耳根清淨，何樂而不為！