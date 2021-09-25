美國與英國、澳洲建立的三邊安全協議，包括美國幫澳洲建造核動力潛艇，一下子把澳洲提升至擁有核潛艇的水平。這並不等於澳洲有發展和裝備核武器的能力，但有了核潛艇，也與美國結盟，美國可以容易把核武器轉移給澳洲使用，或是把澳洲的核潛艇編入美軍艦隊行列。

澳洲的8艘核潛艇要在2030年之後才會陸續建成。在這個過程中，在協助製造核潛艇的同時，美國會否把武器，以至製造技術轉移給澳洲呢？就算此舉並不是美國推動澳洲作為核武國家，可擁有8艘核潛艇，澳洲便不單止作防衞領土之用，且可主動出擊，在南太平洋與東南亞海域製造軍事威脅，改變了區域原來的軍事力量均衡。或許這便是美國的企圖，扶助澳洲以掣肘中國，和威嚇東南亞與南太平洋的小國。澳洲作為美國的爛頭蟀，區域上的打手。

另一個可能性是美國既可以核潛艇裝備澳洲，亦可以裝備日本，以逼壓中國。日本已有能力建造航空母艦，也有核武器的技術與製造能力。福島核電站不採最新技術，據說是為了製造可作軍事用途的核原料。只要日本決意當可即時生產核武器，一如以色列。美國若援引澳洲例子，助日本建核潛艇，日本隨時可以生產和裝配核武器，發揮強大的軍事作用，這對東亞的權力均衡衝擊尤大，對中國以至俄羅斯形成巨大的威脅。

因此，即使美國此舉不是百分百的核擴散，但在東亞東南亞的未來軍事形勢會有巨大的衝擊。中國首先便要反對，中俄甚或要合力反制，不讓美國得過且過，得寸進尺。

拜登的戰略是以表面友好緩和的言語作欺騙，底下還是新冷戰的戰略。圍堵中俄，且似以中國為首敵，步步進逼，着着陰謀，只是缺乏技巧，掩飾不了狼子野心，又執行不當，弄巧成拙。但亡華亡俄的戰略已定，也不是一屆政府的短期策略，而是美國政權內外一致的陰謀。背後寄託着美國的霸權主義、金權勢力，還有長期積習以來的種族主義。雖然不是文明之戰，卻是意識形態之爭，美國霸權保衞戰，超越任何政府任期、政黨，甚至跨國家把歐美老舊殖民主義、帝國主義國家用共同價值團結起來，中國不能鬆懈或畏戰，只能步步反制。一是扶助北韓，二是與美澳左翼反戰分子溝通。