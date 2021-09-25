保安局局長鄧炳強日前呼籲，10月10日「雙十節」，市民切勿意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為，這些全屬嚴重罪行，會干犯《港區國安法》中的「分裂國家罪」。台灣是中國領土的一部分，任何人試圖將台灣分裂出去，都是犯罪，警方必會果斷執法。

這是《港區國安法》公布後，香江府衙首次警告不得利用「雙十節」活動幹分裂國家的勾當——或圖謀「台獨」或鼓吹宣揚「兩個中國」或「一中一台」。港英時代，每逢「雙十節」，香港的國民黨和「右派社團」就會大事慶祝「中華民國」，「青天白日滿地紅」旗幟如海，瘋狂時甚至會兇神惡煞地向「左派」叫板叫陣，到「國貨公司」搗亂，大打出手。

那時，國民黨在香港勢力頗大，社團、工會、學校、報刊媒體很能搞風搞雨。冷戰期間的港英政府，對他們是暗中助力和保護。那時的國民黨搞「雙十節」活動，是要和中華人民共和國「爭正統」，要顯示潰敗台灣的「中華民國」還要「光復大陸」、「三民主義統一中國」。

九七香港回歸將成為「鐵定事實」後，國民黨就部署全面撤退，賣掉所有黨產。國民黨的李登輝推出「兩岸關係是特殊的國與國關係」及民進黨上台大搞「法理台獨」時，國民黨在港殘餘勢力雖然還在香港每年搞「雙十節」活動，但已和「兩蔣時代」的用心大為不同了，其活動也不得不趨於「低調」，勁頭沒那麼足了。

這些年，香港的激進本土和「港獨」勢力大有發展，和「台獨」勢力緊密勾結，聯手行動，在香港發起暴亂。他們忽然發現，「中華民國」這塊「老招牌」還是可以充分利用的，可以通過「雙十節」、通過「慶祝中華民國」來推銷「港獨」和「分裂中國」。然《港區國安法》利劍高懸，可不是吃素的，鄧炳強已發出嚴厲警告！