西方社會總是拿着有色放大鏡看中國，任何小問題都看成大問題，哪怕是一點點負面新聞，都會誇大成執政危機甚至生存危機。最近北京對各個領域進行大規模整改，難免引起市場波動，西方媒體對此加油添醋大肆炒作，形容為類似於2008年金融危機的開始，金融巨鱷索羅斯更是老羞成怒狠毒詛咒。其實明眼人都知道，西方圍繞此事炒作，不是出於擔心，而是出於意識形態偏見，他們將所有與中國有關的事情都當成壞消息來報道和渲染，自然離題萬丈。

正如中國爆發新冠肺炎疫情之初，西方也是幸災樂禍，有媒體甚至稱之為「切爾諾貝爾時刻」，恨不得中國立即崩潰。結果呢？中國非但沒有崩潰，反而成為第一個走出疫情並恢復正常運轉的國家。反觀西方國家尤其是美國，至今依然水深火熱，疫情不知伊於胡底。

同樣道理，最近中國主動掀起整改風暴，就是為了擠掉泡沫，消除隱患，防備隨時爆發的全球金融危機。在整改期間，中國股市出現波動是很正常的事，中國企業絕迹全球市值前十大排名也不足為奇，正是因為擠掉了泡沫，中國經濟基礎更加穩固，中資企業估值也更加吸引。反而美國股市高處不勝寒，才是真正危機。

別以為這是危言聳聽，美股之所以屢創新高，不是因為經濟表現理想，而是因為聯儲局瘋狂印鈔，這種堆砌出來的虛假繁榮，正如沙丘上的美麗城堡，一有風吹草動，隨時崩塌於無形。日前聯儲局已拋出收水時間表，料提前於明年上調利率，意味着美股狂飆的好日子即將結束，也意味着金融市場即將迎來暴風雨。過去美國往往利用資產泡沫爆破收割全球，這次中國未雨綢繆率先消除泡沫，美國恐怕只能自食其果。