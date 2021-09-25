本港公院人手緊絀早就不是新聞，這一年來移民潮加劇，更促使不少醫護人員投奔西方國家，人手荒雪上加霜。醫管局無計可施，宣布延長臨床前線醫護人員退休年齡，由現時的60歲延至65歲。此舉顯然是無可奈何之舉，然而又惹起公院醫護團體不滿，公共醫療醫生協會會長表示，醫管局早在2015年已推出「退休後重聘計劃」，批評延長退休年齡只是將計劃重新包裝，新瓶舊酒，效用不大，促局方提供更多晉升階梯，增加顧問醫生職位，挽留人才。

唉，有頭髮邊個想做瘌痢，作為病人，有得揀也想揀個正值壯年而非退休翻閹的醫生為自己開刀，問題是冇得揀啊！何況公院人手不足，是否因為薪酬待遇差或晉升機會不足才造成呢？顯然非也。本港醫護人員薪酬之高冠絕全球，公院醫生起薪點逾7萬元，高級醫生月薪更達十多萬，比起鄰近地區以至英國，絕對屬於高薪。至於是否晉升機會不足呢？筆者也覺得不然，曾有親人在東區醫院腦外科做手術，顧問醫生是個很年輕的女醫生，比她低級的醫生年紀都比她大，足見只要有料，升職絕對不難。否則係又升唔係又升，為了挽留人手連未夠班也捧上天，只會害了病人。

最弔詭的是，過去公院醫護團體動輒靜坐抗議人手不足，要求政府正視，但每當政府提出引入海外醫生以解決人手荒，他們即大鬧特鬧，拋出諸多理由拒絕，例如突然改口說公院沒有人手不足，而是晉升機會不足，要求加人工，政府也多次就範，到頭來人手荒直到今日仍然未解，甚至愈演愈烈。

總而言之，公院醫護一不准政府引入海外醫生，二不滿醫管局延長退休年齡，三又是講錢。作為旁觀者，實在覺得這些高舉專業旗號、行專業霸權的醫生醜不堪言！