《中國粵港澳大灣區改革創新報告（2021）》藍皮書上月發布，指出大灣區在2020年克服了突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，全年經濟增速保持大致穩定，整體實現地區生產總值11.59萬億元，高於全國第一經濟大省廣東11.08萬億元的規模。預計2021年，粵港澳大灣區經濟將迎來全面復甦，主要經濟指標逐步回暖。

藍皮書建議，要進一步完善粵港澳大灣區合作協調機制，充分發揮粵港澳大灣區在促進「雙循環」中的作用，在大灣區框架下加快香港與澳門的轉型發展，推動粵港澳大灣區綠色發展。

大灣區發展與融入國家大局的背景下，香港需尋求比「一地兩檢」更便捷的過關模式，加速兩地人員流通，才能追上國家整體規劃。筆者認為，「一次放行」不但能為往返市民節省時間，「二變一」的邊檢模式也可以為關口區域節省空間，建起更多配套設施方便市民，「一次放行」對本港經濟、民生都好處多多。

廣東省政府新發布《中國（廣東）自由貿易試驗區發展「十四五」規劃》，提出「深化粵港澳口岸通關便利化改革」，進一步提升粵港澳口岸通關便利化水準。「推動在粵港澳陸地口岸實施『合作查驗、一次放行』邊檢查驗模式」已列入國家移民管理局邊檢部門今年推動的新措施，而在粵港口岸方面可望率先在新皇崗口岸實施。

「合作查驗、一次放行」的通關模式已相繼在港珠澳大橋珠澳通道、橫琴新口岸實行；最近更進一步優化升級軟硬件查驗設備在「粵澳新通道」青茂口岸順利實施，每名旅客通關時間縮短至約20秒，期望有關安排可進一步擴展至其他粵港澳口岸，便捷兩地人民的交往。

疫情折磨香港已逾一年，本港經濟漸漸走出低谷，但各行業仍待穩定復甦。如今澳門已然開始實施「合作查驗、一次放行」，香港更應盡快實行，令過關更加便利。只有民生相通才能「財通」，相信對經濟民生都大有裨益。此外，現時與內地通關無期，市民已望穿秋水，當局與中央及廣東省有關部門磋商有關安排，亦應多提試行或折衷方案，務求令跨境人流及經濟活動盡早回復正常。