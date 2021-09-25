人會變，月會圓，但是否人人都懂得變通的重要性？恐怕未必。香港已經超過一個月無本地確診個案，不少市民日前一家老少外出用餐，有酒樓晚市生意大收旺場，問題是，港官將社交距離措施抱殘守缺，有否認真聆聽市民聲音、市場需要？

正如香港餐務管理協會主席梁振華指，隨着疫情回穩，長時間「清零」加上電子消費券帶動，市民外出消費意欲大增，中秋期間食肆生意再現生機，部分地理位置較佳的酒樓重現久違了的「翻枱」場面，即一晚做多於一輪的生意，這不正好是政府推出消費券「齊齊消費，帶旺經濟」的原意嗎？

奈何市民大眾對晚市堂食需求殷切，港官卻以「不想時鬆時緊」為由，拒絕對晚市堂食鬆綁。目前本地食肆仍以ABCD類來劃分，除非所有員工完成接種，同枱食客三分之二已打一針、全體使用安心出行，食肆才能將營業時間延至凌晨兩時。但這套緊箍咒愈來愈缺乏理據支持。

食衞局局長陳肇始曾因「全日禁堂食方知市民要返工」言論捱轟，不食人間煙火的港官，想必不會知元朗有食店凌晨時分守法循規只做外賣，但店外卻出現紙皮箱枱櫈陣食客群，說不定有人又會驚嘆「原來夜班職業車司機、24小時超市送貨員也有進食需要嗎？」此外，屯門有麵店沒按指引，食客在全無隔板阻隔下，除口罩進食已有多時，凡此種種另類社會實驗下，新冠個案也沒有大爆特爆，原因值得港官反思。

食肆是否播疫溫床？從港府今年二月起，將堂食從晚上6時放寬至10時，迄今未見大爆特爆，答案很明顯。港官不去調節社交距離與想方法改善失業率，反而吹風想禁不打針人士進入特定場所，又擺出「不想時鬆時緊」很為民設想似的，實在惹笑。