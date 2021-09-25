世界從來是陰陽相易，有時是智者多而愚者少，有時則相反，如今大抵是一個低智的年代，哪怕是國家元首，不少都是昏昧無能，所作的決定完全不合常理與邏輯。這樣的人卻每每能竊居高位，為當地臣民所擁戴，真教你莫之奈何。

譬如澳洲總理莫里森，就是這樣一個渾人，近日他竟然甘冒天下之大不韙，突然撤銷跟法國簽署好，工程又在開展中的柴電潛艇合約，改而引入美國的核潛艇技術。此舉猶如狠狠賞了法國人一記耳光，嚴重損害對方的民族尊嚴。法國背後有整個歐洲聯盟支持，來年法蘭西更是歐盟的輪任主席，澳洲如此開罪友邦，值得嗎？

莫里森今番決定，使澳洲所失者，不只是短期間與歐盟的友誼，而是一舉摧毀了該國建立上百年的聲譽。熟悉貿易的香港官員曾講過，過去世界上有兩個國家特別具君子之風，說話算話，跟他們做買賣，永遠能予人信心。這兩國就是澳洲和加拿大，如今莫里森卻一手將澳國經營多年的金漆招牌砸毀，何其不智！

退一步說，如果澳洲當真處於危急存亡之秋，引入核潛艇是保家衞國的救命靈丹，那麼即使要犧牲百年聲譽，也是值得。不過，試問現在誰會威脅到澳洲的存亡？他們幻想中的唯一敵人是中國，但你認為北京會遣兵越洋攻澳嗎？這是不可能的事。若然澳國引入核潛艇，是為了保障南海的航行暢通，則南海一旦有事，自有美英日，甚至法國出頭，澳洲又何勞自己出手？情形就如香港也有大量的海上貿易，但我們不必引入超級武器去保障航道安全，因為四境一旦出事，自有別人代為廓清。所以說，澳洲今番所為，簡直是在白折騰。