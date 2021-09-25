每當看見一些因醫生疏忽而犯下嘅醫療事故，輕則令病人無端捱多刀，譬如做手術送「禮物」，最常見的是留下紗布喺病人體內；而嚴重嘅醫療事故，病人因醫生疏忽而開漏某些藥，就此一命嗚呼！

呢，兩女之母鄧桂思2017年因乙型肝炎病發，出現急性肝衰竭，兩度換肝後死亡。經調查後，時任聯合醫院醫生嘅林治崑及陳小劍涉及無適時處方抗乙肝病毒藥物，導致患者乙肝病發。二人被控喺明知患者係乙肝帶病毒者嘅情況下，處方高劑量類固醇，而無處方抗乙肝病毒藥物。

控方表示，案件反映兩名醫生嘅警惕性不足，又引述專家報告指，患有甲型免疫球蛋白腎病嘅乙肝帶病毒者，服用類固醇後乙肝病毒發作，係公認嘅併發症，二人應診時若能處方相關藥物，能夠大幅降低患者病發嘅風險。

此外，又認為二人皆是有經驗嘅專科醫生，理應充分意識到乙肝病發嘅風險。即使有安排緊密覆診及肝功能檢查，佢哋嘅疏忽都不可接受。醫委會日前裁定兩名涉事醫生專業失德罪成，分別判除牌5個月及3個月，之不過都獲得緩刑！

喺香港做醫生的確係「神聖」嘅職業，即使專業失德令病人死亡，亦不過除牌短短幾個月，仲可以緩刑，幾正。醫生原以濟世救人為職志，掌握病人生死大權！一生人，如果因病而遇上「再世華佗」，生命的確被點亮，人生前路仍然光明！若然不幸遇上庸醫，老朽倒想起梁實秋說的「濟世良言」，他聽聞庸醫藥方可以辟鬼，比鍾馗像還靈，膽小嘅夜行人舉着一張藥方就可以通行無阻！可惜依家公立醫院啲醫生，處方都係醫生輸入電腦後再打印，不至人手書寫之鬼畫符，未知仍然具此神功否？