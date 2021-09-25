剛過去的周日為新選制下的選委會選舉投票日，五個界別共40個界別分組中，有13個界別需要投票，在412名候選人中選出364名。合資格投票的選民4,889人，共有4,389人出席投票，投票率為89.77%，較上屆合資格投票人數23萬大幅減少，理應如林鄭當初估計，午夜便應有選舉結果公布。可是卻「滑鐵盧」，耗費14個小時，至翌日早上8時才公布全部選舉結果，令林鄭甩鬚出醜。因為在投票前一天，林鄭還在深圳向副總理韓正信誓旦旦保證3場選舉順利舉行，怎料首戰甩轆，竟犯了完全不應犯的低級錯誤。

正如工聯會麥美娟議員的怒吼，立法會選舉投票站數目是今次100倍，選民人數是今次過千倍，如此類推，豈不是要一年半載才有選舉的結果？

總結點票過程的混亂，謹提出十一個問題和建議：一、報表出錯導致票箱送遞延誤；二、投票站的統一投票箱令分票遲緩致點票緩慢；三、職員漏帶文件阻延工作流程，出現這樣不應有的錯誤，絕對不值得原諒；四、選票面積與點票機不配套引致頻「卡」機；五、電子掃描系統故障，竟無後備支援方案；六、缺乏應對危機臨場指揮系統及預案；七、大部分前線人員因首次參與不熟悉點票程序；八、流程故障出現後，其他工作人員停工等候，沒調動去應變；九、高層高級領導高高在上，無實戰經驗，瞎指揮，堅離地；十、疏忽和缺乏預演的操練，大安旨意按常規作業，豈能不出洋相和紕漏；十一、必須及早招募和培訓忠誠可靠的志願者擔任點票骨幹。

筆者牽頭的「選舉公平關注組」，早在前年已要求政府撤換馮驊主席及改組選管會，政府拒接納，自招敗績，自取其辱，與人無尤。