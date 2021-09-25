本港鼠患嚴重，到處可以看到老鼠的蹤迹。最近食環署公布，今年上半年的整體鼠患參考指數為2.8%，屬於一級水平，聲稱本港公眾地方的鼠患情況於調查期間並不普遍，並指「整體而言情況大致受控」。

有報章踢爆食環署的所謂「大致受控」的謊言，經過對比50個監察地點，發現雖然有部分監測地點鼠患指數有改善，但是有13個地點鼠患指數不跌反升，佔整體監察地點的26%，深水埗區及油尖區依然是鼠患重災區，由去年上半年的4.6%，升至今年上半年的12%，屬於二級水平，即鼠患情況略為普遍，反映食環署掩耳盜鈴，其報告有失實之嫌。

一直以來，食環署表現令人十分失望，未能有效監管清潔分判商的表現，市民經常發現分判商的清潔工人「蛇王」；垃圾收集站的位置不恰當，並經常發現打開的垃圾箱，老鼠蒼蠅在垃圾箱覓食及飛舞，臭氣熏天，嚴重影響公眾衞生和市容。鼠患處處，更出現「老鼠大過貓」，嚇怕路經的市民。

眾所周知，老鼠是可以引起鼠疫的；鼠疫是由受感染動物（主要是齧齒動物）身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。

鼠疫感染主要有3種：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來是致命的。當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血性鼠疫。透過血液，感染可蔓延到身體其他器官，引致嚴重併發症。

為了保障公共衞生和個人健康，市民也有責任協助政府杜絕鼠患。在家居環境方面，市民應杜絕齧齒動物的食物來源和堵塞鼠類匿藏之處，妥善儲存食物於有蓋的容器內，及不要把寵物的糧食擱置過夜，以免成為齧齒動物的食物。並把所有垃圾和食物的渣滓存放於妥善蓋好的垃圾箱內，而垃圾箱必須至少每天清理一次。保持地方清潔，特別是垃圾房和樓梯清潔；避免堆積雜物，定期檢查所有花圃以防止齧齒動物繁殖。

根據《公眾衞生及市政條例》第46條的規定，主管當局為防止有損健康的危險，可安排潔淨和銷毀骯髒或受蟲鼠為患的物品。按照第47條的規定，主管當局可安排潔淨受蟲鼠為患的處所或船隻。

食環署自欺欺人，涉嫌發放虛假失實報告，誤導全港市民，凸顯了食環署缺乏監管，食衞局局長必須撥亂反正，杜絕鼠患，保障市民的生命健康和公共衞生，並向食環署相關官員問責，否則促請食衞局局長引咎辭職。