除惡要務盡，但不應無限度地擴大打擊面，矯枉過正，總有一個限度。正如香港針對外國代理人，嚴加管制，但若沒有犯國安罪，便不能因為與外國有聯繫便要打倒攻擊。香港的優勢在於國際化，對中國發展的最大貢獻也在於國際化，不能因為英、美要在香港發動顏色革命，便把國際化也消除。

《港區國安法》在港推行，並沒有追溯條款，便是要留有餘地，不趕盡殺絕。香港在政治穩定後，既要建設防範外國顛覆的防禦，亦要啟動香港再出發、再發展，不能讓投機性的極端民粹主義把香港和內地開發大局破壞。中央政府賦予香港特區國際化任務，不是內地城市可替代，也關乎中國發展大局。香港要拿捏國際化開放與防範外國勢力滲透顛覆之間的界線，這便是香港政治穩定後最大的挑戰。

外國代理人是以外國為主，從他們的活動便可見到與香港與中國的國家安全利益相反。當然不是來自政治耳語，而是以法治為本，有根有據的按國家法律規章而定。他們都是政治取向，外國資金和人員的投入都有特定的政治任務，均是有據可查。特區及中央政府仔細監督檢查，不易讓他們瞞騙過關。

與外國交流合作，有一定的範疇、底線，也同樣容易了解和加以管理。最關鍵的是政府有法可依，有據可循，以規矩為依歸，以法治為基礎，這也是中國要與美國等霸權主義劃分界限的標準。美國等是雙重標準，中國要堅持原則和標準，從而建立我國在國際上的聲譽。在國內推動民主法治，向國內外作出示範。

中美之爭，歐美用不合理、不公平的方法針對中國，中國卻一直堅持原則，不妥協讓步，不為了政治的方便，或意氣之爭，放棄原則。此所以中國可以得道多助，美國則眾叛親離。在道德表現上，中國已打敗了美國的蠻橫與虛偽。

中央政府處理香港政治，落實全面管治，是把正確的政策認真落實，目的是建立和完善香港在「一國兩制」的一制，把香港發展成中國復興的力量，而不是中國的負累。怎樣動員香港的潛力，發揮香港在國際開放以至制度創新方面的作用，對特區政府與社會、對中央政府同樣是一個大考驗。倘若做得不好，不僅打擊香港的第二次回歸、民心的回歸，也會妨礙中國與美國的競爭鬥爭，損害國家復興大業，要慎之又慎！