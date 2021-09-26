中國外交部列出的美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單，包括5個部分，共102項。從內容和相關之人幹的事情來看，這些被美國支持的反中亂港之人，都已干犯了《港區國安法》。有人被點名，例如陳方安生、李柱銘、黃之鋒、李卓人、麥燕庭、吳靄儀、涂謹申、羅冠聰等。

清單提到，2019年3月，美國駐港澳總領事館安排美國國會眾議院美中工作小組代表團訪港，期間與陳方安生、李柱銘、黃之鋒等會談；同年5月，李柱銘、李卓人、麥燕庭、吳靄儀、涂謹申、羅冠聰等6人赴美，與美國國會眾議院議長佩洛西、時任國務卿蓬佩奧等會面；同年7月，壹傳媒的黎智英赴美，獲時任副總統彭斯、總統國家安全事務助理博爾頓及蓬佩奧等會見。經過這一系列的勾結活動，反修例暴亂愈演愈烈，美國對香港推出了一大堆干預「法案」和制裁措施。

這些被清單「點名」之人，干犯了國安法中「勾結外國勢力」和「顛覆政權」罪是毫無疑問的，相信有關方面已搜集到了鐵證，下一步就應該對他們採取抓捕和檢控，否則清單就會落空。對此，香江府衙發表的聲明指出，外交部揭穿的美國惡行，鐵證如山，香港市民可以掌握事實，清楚了解香港在過去多年一直受到外部勢力干預，不要讓美國的圖謀得逞。很好！既然已經鐵證如山，警方國安處就應該立刻採取行動也。

清單點名之人，有些已被抓捕和檢控，然而這恐怕只是他們干犯國安罪的一部分，香港執法部門當可按照清單列出的犯罪事實，對他們再行抓捕和檢控。清單點名的陳方安生是如今最重要的逍遙法外者，是頭面人物，不把她拿下，香港執法必公必嚴何在？

外交部的清單，吹響了《港區國安法》公布後向美國干預勢力、反中亂港勢力算總帳的號角。打掉這些漢奸代理人，才是對老美的最好反擊、沉重打擊！