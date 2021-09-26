美國插手香港事務早已不是甚麼新聞，見怪不怪了，但看完中國外交部列舉的事實清單，還是令人觸目驚心。這份清單系統梳理了反修例黑暴以來美方插手香港事務的種種卑鄙手段，內容達102項，可謂無孔不入、無所不用其極。從堂堂總統和華府高官，到議會政客和非政府組織，再到大小傳媒和網絡平台，美國幾乎全體總動員對付小小香港，簡直不可思議。

項莊舞劍，意在沛公。美國勞師動眾，當然不只是為了針對小小香港，而是企圖通過搞亂香港來遏制中國發展，其險惡用心路人皆知。最醜陋的是那班洋奴漢奸，他們賣祖求榮投靠洋人，自以為得意，殊不知其賣國言行全部有案可稽，終將逃不過歷史的審判。外交部的清單清楚記下黎智英、李柱銘、陳方安生、黃之鋒、郭榮鏗、莫乃光、李卓人、麥燕庭、吳靄儀、涂謹申、羅冠聰、何韻詩等名字，這班人有的已被繩之以法，有的仍然逍遙法外，有的甚至還在享受港府長俸。但他們不要高興得太早，躲得過初一，躲不過十五，只要警方國安處按圖索驥，一個也跑不掉。

最諷刺的是，直至今年6月24日，美國議會政客還在提議「香港民主國會金質獎章法案」，鼓譟向黎智英等香港《蘋果日報》高管及所有工作人員，頒發美國國會金質獎章。老美不知道，所謂金質獎章並不是甚麼榮譽，反而是黎智英之流賣國證據，只能令其罪加一等。

一直以來，美國在世界各地策動顏色革命，可以說無往而不利，唯獨在香港出盡九牛二虎之力，依然以慘敗告終，其豢養的大批走狗更幾乎被一網成擒，真可謂賠了金錢又折兵。撼山易，撼中國難，老美面對如此結局，除了為牢房裏的走狗們哭喪之外，還有甚麼板斧？